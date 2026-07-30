வள்ளலார் சர்வதேச மையம் அமைக்கும் திட்டம் கைவிடப்பட்டது: அறநிலையத் துறை

வடலூரில் வள்ளலார் சர்வதேச மையம் அமைக்கும் திட்டம் கைவிடப்பட்டதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இந்து சமய அறநிலையத் துறை இன்று (ஜூலை 30) அறிவித்துள்ளது.
மேலும் சர்வதேச மையம் அமையவுள்ள இடத்தைச் சுற்றிலும் சுற்றுச்சுவர் அமைக்க உள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளது.
வள்ளலார் சத்திய ஞானசபையின் பெருவெளியில் ரூ. 100 கோடி மதிப்பில் வள்ளலார் சர்வதேச மையம் அமைக்கப்படும் என திமுக ஆட்சியில் 2023 ஆம் ஆண்டு அரசாணை வெளியிடப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது அத்திட்டத்தை கைவிடுவதாக அறநிலையத் துறை தெரிவித்துள்ளது.
வள்ளலார் சத்திய ஞானசபையின் பெருவெளியில் ரூ. 100 கோடி மதிப்பில் வள்ளலார் சர்வதேச மையம் அமைக்க ஒப்புதல் அளித்து, தமிழக அரசு 2023 ஆம் ஆண்டு அரசாணை பிறப்பித்திருந்தது.
இந்த அரசாணையை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கில் கட்டுமானங்கள் மேற்கொள்ளத் தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது.
மீண்டும் இன்று விசாரணைக்கு வந்த நிலையில், அரசுத் தரப்பில் ஆஜரான வழக்குரைஞர், இத்திட்டத்தை கைவிட்டுவிட்டதாக இந்து சமய அறநிலையத் துறை அறிவித்துள்ளதைக் குறிப்பிட்டார்.
மேலும், சத்திய ஞானசபையின் பெருவெளியில், சுற்றுச்சுவர், நூலகம், யோகசாலை அமக்கப்படும் என அறநிலையத் துறை தெரிவித்துள்ளது.
Summary
Plan to establish Vallalar International Centre dropped: HR&CE Department
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