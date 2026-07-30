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2 கோடி கேட்டு நோட்டீஸ்,அதிர்ச்சி அடைந்த பெண் தொழிலாளி | GST NOTICE | Tirupathur | Woman daily-wager

100 நாள் வேலைத் திட்டத்தில் பணியாற்றும் பெண் ஒருவருக்கு , 2.79 கோடி ரூபாய் நிலுவைத்தொகை இருப்பதாக ஜிஎஸ்டி (GST) நோட்டீஸ் வந்துள்ளதால் அவர் அதிர்ச்சியில் ஆழ்ந்துள்ளார்

Updated On :45 வினாடிகள் முன்பு

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