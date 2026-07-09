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தமிழ்நாடு

அரசுப் பேருந்துகளில் 'மகளிர் விடியல் பயணம்' பெயர் மாற்றம்!

அரசுப் பேருந்துகளில் 'மகளிர் விடியல் பயணம்' பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது பற்றி...

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பேருந்துகளில் 'மகளிர் பயணம்' என பெயர் மாற்றம் - X

Updated On :9 ஜூலை 2026, 1:29 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு கட்டணமில்லா அரசுப் பேருந்துகளில் 'மகளிர் விடியல் பயணம்' என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்த நிலையில் தற்போது 'மகளிர் பயணம்' என மாற்றப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் கடந்த திமுக ஆட்சியில் பெண்கள் கட்டணமில்லாமல் நகரப் பேருந்துகளில் பயணம் செய்யும் 'மகளிர் விடியல் பயணத் திட்டம்' கொண்டு வரப்பட்டது. இதற்கு மகளிர் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பு கிடைத்தது.

தற்போது முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகும் இத்திட்டம் உள்பட முந்தைய திமுக அரசின் பல்வேறு திட்டங்கள் நடைமுறையில் உள்ளன.

இந்நிலையில் பெண்கள் கட்டணமில்லாமல் பயணம் செய்யும் அரசுப் பேருந்துகளில், அவர்கள் தெரிந்துகொள்ளும் விதமாக 'மகளிர் விடியல் பயணம்' என்று எழுதப்பட்டிருக்கும்.

'மகளிர் விடியல் பயணம்' என்ற இதன் பெயர் தற்போது 'மகளிர் பயணம்' என மாற்றப்பட்டுள்ளது. 'விடியல்' என்ற வார்த்தை நீக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலமாக இந்த திட்டத்தின் பெயரும் மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

முந்தைய திமுக அரசு கொண்டுவந்த 'நான் முதல்வன்' திட்டத்தின் பெயரும் ’திறன் தமிழ்நாடு’ என சமீபத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Magalir Vidiyal Payanam scheme renamed on government buses

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