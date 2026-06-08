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நடிகர் துருவ் படத்திற்கு இசையமைக்கும் சாய் அபயங்கர்!

நடிகர் துருவ்வின் புதிய படம் குறித்து...

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நடிகர் துருவ் , சாய் அபயங்கர்

Updated On :8 ஜூன் 2026, 4:31 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் துருவ் விக்ரம் மைத்ரி மூவிஸ் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் நடிக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் இயக்கிய பைசன் திரைப்படத்தால் நடிகர் துருவ்வுக்குப் பெரிய வெளிச்சம் கிடைத்ததுடன் இந்த வெற்றியால் தமிழின் முன்னணி நடிகர்கள் வரிசையிலும் துருவ் இடம்பிடித்தார்.

மேலும், பைசன் வணிக ரீதியாகவும் வெற்றிப்படமாக அமைந்ததால் துருவ்வின் அடுத்த படம் குறித்து எதிர்பார்ப்பு எழுந்தது.

இந்த நிலையில், மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் துருவ் நடிக்கவுள்ளதாகவும் இதனை அறிமுக இயக்குநர் கரண் அரவிந்த் குமார் இயக்கவுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ருக்மணி வசந்த் நாயகியாக நடிக்கும் இப்படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் இசையமைக்க உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

Reports indicate that actor Dhruv Vikram is set to star in a film produced by Mythri Movie Makers.

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