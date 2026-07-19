கட்டா குஸ்தி இயக்குநர் இயக்கத்தில் நடிக்கும் கென்?

நடிகர் கென் இயக்குநர் செல்ல அய்யாவு இயக்கத்தில் நடிக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
கட்டா குஸ்தி, கட்டா குஸ்தி - 2 ஆகிய திரைப்படங்களை வெற்றி இயக்குநராக இருப்பவர் செல்ல அய்யாவு. அடுத்ததாக, நடிகர் கென்னை வைத்து புதிய திரைப்படம் இயக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
யூத் திரைப்படத்தை இயக்கி, நடித்து வணிக வெற்றியையும் பெற்ற கென் தற்போது இயக்குநர் வெற்றி மாறன் இயக்கத்தில் ராஜன் வகையறா திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். இது அரசன் திரைப்படத்துடன் இணைந்து தயாராகி வருகிறது.
இந்த நிலையில், செல்ல அய்யாவு உடன் கென் இணையவுள்ள தகவல் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Reports indicate that actor Ken is set to act under the direction of Chella Ayyavu.
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