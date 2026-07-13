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கதாநாயகனாகும் ஜேசன் விஜய்! இயக்குநர் யார்?

ஜேசன் விஜய் நடிக்க உள்ளது குறித்து...

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ஜேசன் சஞ்சய் - முதல்வர் விஜய் - Social Media

Updated On :13 ஜூலை 2026, 4:51 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இயக்குநர் ஜேசன் விஜய் கதாநாயகனாக நடிக்க உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

தமிழக முதல்வர் விஜய் நடிப்பில் உருவான ஜன நாயகன் திரைப்படம் ஜூலை 24 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் எனக் கூறப்படுகிறது.

தொடர்ந்து, முதல்வர் விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்குநராக அறிமுகமாகும் படமான சிக்மா ஜூலை 31 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது. சந்தீப் கிஷன் நாயகனாக நடிக்கும் இப்படத்தை லைகா மற்றும் ஜேஎஸ்ஜே மீடியா நிறுவனம் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், ஜேசன் பிரபல இயக்குநர் ஒருவர் இயக்கத்தில் விரைவில் கதாநாயகனாக நடிக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இப்படத்தை லைகா நிறுவனமே தயாரிக்க உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

சிக்மா திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற பாடலில் ஜேசன் நடித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Reports indicate that director Jason Vijay is set to play the lead role.

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