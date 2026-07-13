விரைவில் முதல்வர் விஜய்யின் ஜன நாயகன் புதிய டிரைலர்!

முதல்வர் விஜய்யின் ஜன நாயகன் திரைப்பட வெளியீட்டு டிரைலர் தயாராகி வருகிறது.
நீண்ட இழுபறிக்குப் பின்னர் ஜன நாயகன் படத்துக்கு ‘ஏ’ சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளதைத் தயாரிப்பு நிறுவனம் போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளது.
கடந்த 2002 ஆம் ஆண்டு விஜய்யின் நடிப்பில் வெளியான பகவதி படத்துக்கு ஏ சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டிருந்த நிலையில், 24 ஆண்டுகள் கழித்து விஜய்யின் ஜன நாயகன் படத்துக்கு ஏ சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இப்படத்தை ஜூலை 24 ஆம் தேதி வெளியிடுவதற்கான ஏற்பாடுகளும் தீவிரமடைந்து வருகின்றன.
முக்கியமாக தணிக்கைச் சான்றிதழ் போஸ்டரில் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் சி. ஜோசஃப் விஜய் என்றே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதனால், திரையில் தளபதி விஜய்க்குப் பதிலாக, ‘மாண்புமிகு முதல்வர்’ என்றே பெயர் இருக்கும்.
இந்த நிலையில், ஜன நாயகன் வெளியீட்டு டிரைலர் தயாராகி வருவதாகவும் விரைவில் அது வெளியாகும் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. முதல் டிரைலரில் இல்லாத காட்சிகள் இதில் இடம்பெறலாம் எனத் தெரிகிறது.
The trailer for Vijay's film Jananayagan is currently being prepared.
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