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ஜன நாயகனுக்கு ஏ சான்றிதழ்! அதிகாரப்பூர்வ போஸ்டர்!

ஜன நாயகனுக்கு ஏ சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது...

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Updated On :11 ஜூலை 2026, 4:02 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

முதல்வர் விஜய்யின் ஜன நாயகன் திரைப்படத்திற்கு ஏ சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜன நாயகன் திரைப்படம் கடந்த ஜன. 9-ம் தேதியே வெளியாகும் என முதலில் அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், தணிக்கை வாரியத்திடமிருந்து சான்றிதழ் கிடைப்பதில் ஏற்பட்ட தாமதம் காரணமாக, தயாரிப்பு தரப்பு நீதிமன்றத்தை நாடியது. இதனால், படத்தின் வெளியீடு தள்ளிப்போனது.

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தற்போது, நீண்ட இழுபறிக்குப் பின்னர் ஜன நாயகன் படத்துக்கு ‘ஏ’ சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளதைத் தயாரிப்பு நிறுவனம் போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளது.

கடந்த 2002 ஆம் ஆண்டு விஜய்யின் நடிப்பில் வெளியான பகவதி படத்துக்கு ஏ சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டிருந்த நிலையில், 24 ஆண்டுகள் கழித்து விஜய்யின் ஜன நாயகன் படத்துக்கு ஏ சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இப்படத்தை ஜூலை 24 ஆம் தேதி வெளியிடுவதற்கான ஏற்பாடுகளும் தீவிரமடைந்து வருகின்றன.

It has been officially announced that the film Jana nayagan, starring Vijay, has been awarded an 'A' certificate.

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