Dinamani
வியட்நாமில் படகு கவிழ்ந்து விபத்து! 15 இந்தியர்கள் பலி எனத் தகவல்வயநாடு நிலச்சரிவில் பலியானோர் குடும்பத்துக்கு ரூ. 5 லட்சம் நிவாரணம்! நான் காந்தியோ நாயகனோ அல்ல! உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் சோனம் வாங்சுக் போலிச் சான்றிதழ்கள்! 3,000 ஆசிரியர்கள் பணிநீக்கம்! வட்டியுடன் சம்பளத்தைத் திரும்பப்பெற முடிவு தமிழகத்துக்கு கூடுதலாக 100 எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் ஒதுக்கீடு!தவெகவும் திமுகவும் ஏன் ஒரே அணியில் வரக்கூடாது? திருமாவளவன்விரைவில் புதிய ஐஆர்சிடிசி இணையதளம்! நச்சென்று நான்கு மாற்றங்கள்!
/
இந்தியா

இன்னும் ரூ.2000 நோட்டு வைத்திருக்கிறீர்களா? என்ன செய்ய வேண்டும் தெரியுமா?

இன்னும் ரூ.2000 நோட்டு கையில் வைத்திருந்தால் அதனை பணமாக மாற்றிக் கொள்ளும் வழிகள்..

News image

ரூ.2000 நோட்டு - from X

Updated On :11 ஜூலை 2026, 3:23 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நாட்டில், பணமதிப்பிழப்பு செய்யப்பட்ட ரூ.2000 நோட்டை யாராவது வைத்திருந்தால், அச்சப்பட வேண்டாம், அதனை இப்போதும் செல்லுபடியாகும் பணமாக மாற்றிக் கொள்ளலாம் என்று ஆர்பிஐ தெரிவித்துள்ளது.

ரூ.2000 நோட்டு வீட்டில் இருந்தால், அதனை வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைத்துக் கொள்ளலாம், அல்லது செல்லும் பணமாக மாற்றிக் கொள்ளலாம் என்று அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

நாட்டில் 19 பணமாற்றும் அலுவலகங்களில் நேரில் வந்து 2000 ரூபாய் நோட்டைக் கொடுத்து சில்லறை பெற்றுக் கொள்ளலாம். அல்லது இந்திய அஞ்சல்துறை மூலம் மாற்றிக் கள்ளும் வழிகள் இருப்பதை ஆர்பிஐ உறுதி செய்திருக்கிறது.

ஜூலை 9ஆம் தேதி சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், நாட்டில் புழக்கத்தில் விடப்பட்ட பெரும்பாலான 2000 ரூபாய் நோட்டுகள் திரும்பப் பெறப்பட்டுவிட்டன. எனினும் சில நோட்டுகள் மக்களிடம் உள்ளன.

ரூ.2000 நோட்டுகள் இன்னமும் செல்லுபடியாகும்.

நாட்டில் உள்ள 19 ஆர்பிஐயின் அலுவலகங்களில் நேரில் வந்து பணத்தைக் கொடுத்து சில்லறை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

அல்லது, இந்த ஆர்பிஐ அலுவலகங்களுக்கு அஞ்சல் மூலம் பணத்தை அனுப்பி அவரவர் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 2016 நவம்பர் மாதம் ரூ.500, ரூ.1000 நோட்டுகள் பணமதிப்பிழப்பு செய்ப்பட்டபோது ரூ.2000 நோட்டுகள் புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. பிறகு, 2023ஆம் ஆண்டு மே மாதம் இந்த நோட்டும் பணமதிப்பிழப்பு செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. அது முதல் பல்வேறு வழிகளில் 2000 ரூபாய் நோட்டை ஆர்பிஐ திரும்பப் பெற்று வருகிறது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

போர் இன்னும் முடியவில்லை! - ஈரானுக்கு இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு எச்சரிக்கை!

போர் இன்னும் முடியவில்லை! - ஈரானுக்கு இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு எச்சரிக்கை!

கல்வியும் சமூகமும்...

கல்வியும் சமூகமும்...

குறுவை நெற்பயிருக்கு காப்பீடு செய்ய விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு

குறுவை நெற்பயிருக்கு காப்பீடு செய்ய விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு

கேப்டன் பொறுப்புக்காக என்னை மாற்றிக் கொள்ளத் தேவையில்லை: ஷ்ரேயாஸ் ஐயர்

கேப்டன் பொறுப்புக்காக என்னை மாற்றிக் கொள்ளத் தேவையில்லை: ஷ்ரேயாஸ் ஐயர்

விடியோக்கள்

திமுக - அதிமுக ஒன்றிணையுமா? அரசியல் சூழல் முடிவு செய்யும்! - TTV Dhinakaran

திமுக - அதிமுக ஒன்றிணையுமா? அரசியல் சூழல் முடிவு செய்யும்! - TTV Dhinakaran

வெளியானது ஹேங்க் ஓவா பாடல்!

வெளியானது ஹேங்க் ஓவா பாடல்!

தமிழக அரசின் மிகப்பெரிய மோசடி! நயினார் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு! | BJP | TVK

தமிழக அரசின் மிகப்பெரிய மோசடி! நயினார் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு! | BJP | TVK

ஒளிப்பதிவாளர், இயக்குநர் செழியன் மறைவு! பிரபலங்கள் அஞ்சலி!

ஒளிப்பதிவாளர், இயக்குநர் செழியன் மறைவு! பிரபலங்கள் அஞ்சலி!