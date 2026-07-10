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சினிமா

வெளியானது ஹேங்க் ஓவா பாடல்!

இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ் நடித்துள்ள டிசி திரைப்படத்தின் - ஹேங்க் ஓவா பாடல் வெளியானது.

Updated On :10 ஜூலை 2026, 11:20 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

Summary

இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ் நடித்துள்ள டிசி திரைப்படத்தின் - ஹேங்க் ஓவா பாடல் வெளியானது.

இசையமைப்பாளர் அனிருத் இசையமைப்பில் உருவான புதிய பாடலான ஹேங்க ஓவா ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

யூடியூபில் அதிகம் கேட்கப்பட்டாலும், இன்ஸ்டாகிராமில் ரீல்ஸாக மாறத் தொடங்கியிருக்கிறது.

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