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சினிமா

வெளியானது அடி போடி பாடல்!

ஹிப்ஹாப் ஆதி இயக்கி நாயகனாக நடிக்கும் மீசையமுறுக்கு 2 திரைப்படத்தின் பாடல் வெளியானது.

Updated On :26 ஜூன் 2026, 11:13 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

Summary

ஹிப்ஹாப் ஆதி இயக்கி நாயகனாக நடிக்கும் மீசையமுறுக்கு 2 திரைப்படத்தின் பாடல் வெளியானது.

ஏற்கெனவே, இப்படத்தின் ஆரா 10/10, பப்பாளி பழமே, கோயிந்தம்மா ஆகிய பாடல்கள் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

இந்த நிலையில், ஹிப்ஹாப் ஆதி இசையமைத்துள்ள, 'மீசையமுறுக்கு 2' படத்தின் 'அடி போடி' எனும் புதிய பாடலை படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.

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