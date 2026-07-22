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மீசைய முறுக்கு - 2 வெளியீட்டுத் தேதி அப்டேட்!

மீசைய முறுக்கு - 2 வெளியீடு குறித்து புதிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது...

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Updated On :22 ஜூலை 2026, 3:13 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஹிப்ஹாப் ஆதி நடித்த மீசைய முறுக்கு - 2 திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி குறித்து அப்டேட் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு ஹிப்ஹாப் தமிழா ஆதி இயக்கி, இசையமைத்து நாயகனாக நடித்து வெளியாகி ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்ற படம் “மீசைய முறுக்கு”. அப்படம் மூலம் கதாநாயகனாகவும் அடுத்தடுத்த படங்களில் ஆதி நடித்தார்.

தற்போது, நடிகை குஷ்பு சுந்தரின் அவ்னி மூவிஸ் தயாரிப்பில் ஹிப்ஹாப் ஆதியின் “மீசைய முறுக்கு 2” திரைப்படத்தை இயக்கியுள்ளார். இப்படத்தில் கேத்திகா ஷர்மா, யூடியூபர் ஹர்ஷத் கான் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இதில், இடம்பெற்ற ஆரா 10/10 ஆகிய பாடல்கள் பெரிய ஹிட் அடித்துள்ளன.

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இந்த நிலையில், மீசைய முறுக்கு திரைப்படம் வெளியாகி 9 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்ததைத் தொடர்ந்து இரண்டாம் பாகத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி நாளை (ஜூலை 23) மாலை 5 மணிக்கு அறிவிக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

hiphop aadhi Meesaya Murukku 2 Release Date Update!

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