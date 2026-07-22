5 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்த சார்பட்டா பரம்பரை! பாகம் - 2 அப்டேட் எப்போது?

இயக்குநர் பா. இரஞ்சித்தின் சார்பட்டா பரம்பரை திரைப்படம் 5 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளது.
இயக்குநர் பா. இரஞ்சித் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் ஆர்யா, துஷாரா விஜயன் நடிப்பில் உருவான சார்பட்டா பரம்பரை திரைப்படம் 2021 இல் நேரடியாக அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் வெளியாகி மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றது.
திரையரங்க வெளியீடாக வந்திருக்க வேண்டிய படம் ஓடிடியில் வந்துவிட்டதே என பலரும் ஆதங்கம் தெரிவித்தனர். காரணம், குத்துச் சண்டையை மையமாக வைத்து கதை உருவாகியிருந்தாலும் ஹிந்தி திணிப்புக்கு எதிரான போராட்டம் என சில அரசியல்களையும் பேசியிருந்தது.
தற்போது, இப்படம் வெளியாகி 5 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளது. இதற்கான விடியோவையும் வெளியிட்டுள்ளனர். அடுத்ததாக, சார்பட்டா - 2 உருவாகிறது. இதிலும், ஆர்யாவே நாயகனாக நடிக்கிறார். இதுவும் தமிழக அரசியலின் முக்கியமான காலகட்டத்தைப் பேசும் படமாக உருவாகவுள்ளது. பா. இரஞ்சித்தின் வேட்டுவம் வெளியீட்டிற்குப் பின் சார்பட்டா - 2 படப்பிடிப்பு தொடங்கும் எனத் தெரிகிறது.
Director Pa. Ranjith's film Sarpatta Parambarai has completed five years.
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