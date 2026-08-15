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தமிழ்நாடு

முதல்வர் விஜய் குறித்து அநாகரிகப் பேச்சு: நயினார் நாகேந்திரன் மீது டிஜிபியிடம் புகார்!

முதல்வர் விஜய் குறித்து அநாகரிகமாக பேசியதாக நயினார் நாகேந்திரன் மீது டிஜிபியிடம் புகார்...

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முதல்வர் விஜய், நயினார் நாகேந்திரன் - தினமணி

Updated On :15 ஆகஸ்ட் 2026, 3:15 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

முதல்வர் விஜய் பற்றி அவதூறாகப் பேசிய பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மீது டிஜிபியிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல்வர் விஜய் மற்றும் அவரது குடும்பத்தைப் பற்றி சர்ச்சைக்குரிய வகையில் அநாகரிகமாகப் பேசிய பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு வலுத்து வருகிறது.

தவெக அமைச்சர்கள் பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து நயினார் நாகேந்திரன் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் நயினார் நாகேந்திரன் மீது பெண் வழக்கறிஞர் ஒருவர் இதுதொடர்பாக புகார் அளித்துள்ளார்.

நயினார் நாகேந்திரன் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சென்னையைச் சேர்ந்த பெண் வழக்கறிஞர் ஆன்லைன் மூலம் டிஜிபியிடம் புகார் கடிதம் வழங்கியுள்ளார்.

"நயினார் நாகேந்திரன் சமீபத்தில் பொதுவெளியில்/ஊடகங்களின் முன்னிலையில் தமிழ்நாடு முதல்வர் விஜய் மற்றும் அவரது தாயாரையும் குறிவைத்து மிகவும் இழிவான, அவதூறான மற்றும் வகையில் கருத்துக்களை மரியாதைக்குறைவான தெரிவித்துள்ளார். அதனைக் கண்டு ஒரு பெண்ணாகவும், தாயாகவும் மிகுந்த மன வேதனைக்கு உள்ளானேன். அவர் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Summary

Indecent remarks on CM Vijay: Complaint lodged with the DGP against Nainar Nagendran

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