முதல்வர் விஜய்க்கு சல்யூட் அடித்த த்ரிஷா! வைரலாகும் புகைப்படம்!

தமிழகத்தில் முதல்முறையாக தவெக ஆட்சி அமைந்துள்ள நிலையில், சுதந்திர நாளையொட்டி சென்னை கோட்டையில் முதல்முறையாக முதல்வர் விஜய் இன்று (ஆக. 15) தேசியக்கொடி ஏற்றினார்.
இந்த நிகழ்வில் முதல்வர் விஜய்யின் பெற்றோர் எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர், ஷோபா சந்திரசேகர் கலந்துகொண்டனர். இவர்களுடன் நடிகை த்ரிஷாவும் கலந்துகொண்டார். மூவரும் ஒரே வரிசையில் அருகருகே அமர்ந்திருந்தனர்.
அப்போது முதல்வர் விஜய், காவல் அணிவகுப்பை ஏற்று ஜீப்பில் வந்தபோது அங்கிருந்தவர்களை பார்த்து சல்யூட் அடித்து வணக்கமும் தெரிவித்தார்.
அப்போது விஜய்யின் பெற்றோர், த்ரிஷா இருக்கும் இடம் அருகே வரும்போது முதல்வர் விஜய் சல்யூட் அடிக்க, நடிகை த்ரிஷாவும் சல்யூட் அடித்தார்.
நிகழ்வில் நடிகை த்ரிஷா கலந்துகொண்ட புகைப்படங்கள் இணையத்தில் அதிகம் பகிரப்பட்டும் பேசப்பட்டும் வருகின்றன.
Summary
Trisha salutes Chief Minister Vijay in independence day celebration
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