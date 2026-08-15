FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER
The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexlive
Dinamani
தொடர்ந்து 2-ம் ஆண்டாக செங்கோட்டை விழாவை புறக்கணித்த ராகுல், கார்கே!ரிலையன்ஸ், ரோல்ஸ்-ராய்ஸ் கூட்டணியில் போா் விமான என்ஜின் உள்நாட்டில் தயாரிப்புமேற்கு தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் இன்று மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு திமுகவில் உருவாகிறது அதிரடி மாற்றம்: விரைவில் உள்கட்சித் தோ்தல் கரப்பான்பூச்சி விவகாரம்: இளைஞா்களை தவறாக வழிநடத்த எனது கருத்து பயன்படுத்தப்பட்டது: உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூா்ய காந்த்
/
தமிழ்நாடு

முதல்வர் விஜய்க்கு சல்யூட் அடித்த த்ரிஷா! வைரலாகும் புகைப்படம்!

சுதந்திர நாள் விழாவில் நடிகை த்ரிஷா கலந்துகொண்டது பற்றி...

News image

சுதந்திர நாள் விழாவில்.... - X

Updated On :15 ஆகஸ்ட் 2026, 11:54 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழகத்தில் முதல்முறையாக தவெக ஆட்சி அமைந்துள்ள நிலையில், சுதந்திர நாளையொட்டி சென்னை கோட்டையில் முதல்முறையாக முதல்வர் விஜய் இன்று (ஆக. 15) தேசியக்கொடி ஏற்றினார்.

இந்த நிகழ்வில் முதல்வர் விஜய்யின் பெற்றோர் எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர், ஷோபா சந்திரசேகர் கலந்துகொண்டனர். இவர்களுடன் நடிகை த்ரிஷாவும் கலந்துகொண்டார். மூவரும் ஒரே வரிசையில் அருகருகே அமர்ந்திருந்தனர்.

அப்போது முதல்வர் விஜய், காவல் அணிவகுப்பை ஏற்று ஜீப்பில் வந்தபோது அங்கிருந்தவர்களை பார்த்து சல்யூட் அடித்து வணக்கமும் தெரிவித்தார்.

அப்போது விஜய்யின் பெற்றோர், த்ரிஷா இருக்கும் இடம் அருகே வரும்போது முதல்வர் விஜய் சல்யூட் அடிக்க, நடிகை த்ரிஷாவும் சல்யூட் அடித்தார்.

நிகழ்வில் நடிகை த்ரிஷா கலந்துகொண்ட புகைப்படங்கள் இணையத்தில் அதிகம் பகிரப்பட்டும் பேசப்பட்டும் வருகின்றன.

Summary

Trisha salutes Chief Minister Vijay in independence day celebration

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கோட்டையில் கொடியேற்றிய முதல்வர் விஜய்! இன்றைய செய்திகள் ஆகஸ்ட் 15 - நேரலை!

கோட்டையில் கொடியேற்றிய முதல்வர் விஜய்! இன்றைய செய்திகள் ஆகஸ்ட் 15 - நேரலை!

சுதந்திர நாள் விழாவில் முதல்வர் விஜய்யின் பெற்றோர், த்ரிஷா!

சுதந்திர நாள் விழாவில் முதல்வர் விஜய்யின் பெற்றோர், த்ரிஷா!

‘அண்ணனும் அண்ணியும் என் உயிர் டா’.. உதயநிதியின் கைதுக்கு மலையாள நடிகர் தியான் ரிப்ளை!

‘அண்ணனும் அண்ணியும் என் உயிர் டா’.. உதயநிதியின் கைதுக்கு மலையாள நடிகர் தியான் ரிப்ளை!

எங்கு சென்றாலும் தொடர்கிறது... நடிகை த்ரிஷா பதிவால் ரசிகர்கள் சோகம்!

எங்கு சென்றாலும் தொடர்கிறது... நடிகை த்ரிஷா பதிவால் ரசிகர்கள் சோகம்!

விடியோக்கள்

சுதந்திர நாள் விழா! முதல்வர் விஜய்யின் முக்கிய அறிவிப்புகள்! | CM Vijay | TVK

சுதந்திர நாள் விழா! முதல்வர் விஜய்யின் முக்கிய அறிவிப்புகள்! | CM Vijay | TVK

Vishwanath And Sons Review | காதலில் வயது வித்தியாசம் ஒரு பிரச்னையா? | Suriya | Mamitha Baiju

Vishwanath And Sons Review | காதலில் வயது வித்தியாசம் ஒரு பிரச்னையா? | Suriya | Mamitha Baiju