முதல்வர் விஜய் குறித்து நயினார் சர்ச்சை பேச்சு: காங்கிரஸ் கண்டனம்

முதல்வர் விஜய் குறித்து இழிவாகப் பேசியதற்காக தமிழக மக்களிடமும் முதல்வர் விஜய்யிடமும் தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் கூறியுள்ளார்.
முதல்வர் விஜய் குறித்து நயினார் நாகேந்திரன் இழிவாகப் பேசியதைக் கண்டித்து, மாணிக்கம் தாகூர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் தெரிவித்திருப்பதாவது, "அரசியல் விரக்தியின் உச்சத்தில் முதல்வர் விஜய்யையும், அவரது தாயாரையும் பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இழிவாகப் பேசியிருப்பது வன்மையாகக் கண்டிக்கத்தக்கது.
அரசியல் நாகரிகமற்ற முறையில் தரம் தாழ்ந்து பேசுவது இவருக்கு இது முதல் முறையல்ல; தொடர் வாடிக்கையாகிவிட்டது.
பொதுவெளியில் கவனத்தைப் பெற பெண்களை இழிவுபடுத்தும் , தனது அருவருக்கத்தக்க பேச்சுக்குத் தமிழ்நாட்டு மக்களிடமும் முதல்வரிடமும் உடனடியாக நிபந்தனையற்ற பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்" என்று கூறியுள்ளார்.
முன்னதாக, திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினைக் குறிப்பிடும் வகையில் பேரவையில் முதல்வர் விஜய், "எங்க, அப்பாவைக் காணோம்" என்று பேசியிருந்தார்.
இதனைக் குறிப்பிட்டு, இன்று சென்னையில் மாநில பாஜக தலைமை அலுவலகமான கமலாலயத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் பேசிய பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், "சட்டப்பேரவையில் 'அப்பா எங்கே, அப்பா எங்கே' என்று தேடினால் எப்படி தெரியும்? வீட்டுக்குச் சென்று அம்மாவிடம் கேட்டால்தானே அப்பா யார்? என்று சொல்வார்கள். சட்டப்பேரவையில் அப்பாவைத் தேடினால் யாருக்கு தெரியும்?" என்று பேசியுள்ளார்.
மேலும், முதல்வர் விஜய் குறித்த பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இழிவான பேச்சைக் கண்டித்து, அவர் மீது வழக்குரைஞர் வர்த்தினி என்பவர் டிஜிபி அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
Summary
Congress Chief Manickam Tagore condemns BJP Chief Nainar Nagenthran's controversial remarks about CM Vijay
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