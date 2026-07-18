Dinamani
9 தேசிய விருதுகளை வென்ற தமிழ்த் திரைப்படங்கள்! தமிழ் மறுமலர்ச்சிக்காக உழைத்தவர் மறைமலையடிகளார்: மு.க. ஸ்டாலின்தனுஷின் ராயன் படத்துக்கு தேசிய விருது..! சிறந்த தமிழ்ப் படமாகத் தேர்வு! அம்மா உணவகங்களை தினசரி பயன்படுத்துவோர் எண்ணிக்கை உயர்வு- சென்னை மாநகராட்சி கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி நிறுவனர் அபிஜீத் திப்கே மீது மை வீசித் தாக்குதல்!வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது விக்ரம்-1 ராக்கெட்!விரைவில் நாட்டில் பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகள்! ஆர்பிஐ திட்டம்!
/
சினிமா

வெளியானது பூம் பா டிக டிகா விடியோ பாடல்!

லோகேஷ் கனகராஜ் நாயகனாக அறிமுகமாகும் புதிய திரைப்படமான டிசி படத்தின் பூம் பா டிக டிகா பாடல் வெளியானது.

Updated On :18 ஜூலை 2026, 11:05 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

Summary

லோகேஷ் கனகராஜ் நாயகனாக அறிமுகமாகும் புதிய திரைப்படமான டிசி படத்தின் பூம் பா டிக டிகா பாடல் வெளியானது.

சமீபத்தில் வெளியாகி அனிருத் குரலில் வெளியான 'ஹேங்கோவா' பாடல் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

இதனையடுத்து படத்தின் அடுத்த பாடலான 'பூம் பா டிகா டிகா' பாடல் இன்று வெளியானது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

வெளியானது ஹேங்க் ஓவா பாடல்!

வெளியானது ஹேங்க் ஓவா பாடல்!

அனிருத் இசையில் வெளியான ஹாங்க்ஓவா பாடல்!

அனிருத் இசையில் வெளியான ஹாங்க்ஓவா பாடல்!

அனிருத் இசையமைத்த டிசி பாடல் விடியோ வெளியீடு!

அனிருத் இசையமைத்த டிசி பாடல் விடியோ வெளியீடு!

லோகேஷ் கனகராஜ் நடித்த டிசி திரைப்படத்தின் பாடல் அப்டேட்!

லோகேஷ் கனகராஜ் நடித்த டிசி திரைப்படத்தின் பாடல் அப்டேட்!