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அனிருத் இசையமைத்த டிசி பாடல் விடியோ வெளியீடு!

டிசி திரைப்படத்தின் புதிய இசை விடியோ குறித்து..

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லோகேஷ் கனகராஜ் - டிசி

Updated On :6 ஜூலை 2026, 6:17 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

லோகேஷ் கனகராஜ் நாயகனாக நடித்துள்ள டிசி திரைப்படத்தின் பாடல் விடியோ வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் தமிழ்த் திரையுலகின் முன்னணி இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் நாயகனாக அறிமுகமாகும் புதிய திரைப்படம் “டிசி”.

சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்தில், தேவதாஸ் என்கிற கதாபாத்திரத்தில் லோகேஷ் கனகராஜும், சந்திராவாக நடிகை வாமிகா கபியும் நடித்துள்ளனர்.

இசையமைப்பாளர் அனிருத் இசையமைத்துள்ள “டிசி” படத்தின் டிரைலர் கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு வெளியானதுடன், அதில் இடம்பெற்ற ”ராகா ஆஃப் ரிவெஞ்” எனும் பின்னணி இசை சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் ஹாங்க்ஓவா (hangova) எனப் பெயரிட்ட பாடலின் இசை விடியோவை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். ஹெய்சென்பர்க் எழுதிய இப்பாடலுக்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். மேற்கத்திய இசை போல் இருப்பதால் ரசிகர்களிடம் கவனம் பெற்று வருகிறது.

The music video for the DC film starring Lokesh Kanagaraj as the lead has been released.

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