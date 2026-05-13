லோகேஷ் கனகராஜ் நாயகனாகும் டிசி பட டிரைலர் அறிவிப்பு!

லோகேஷ் கனகராஜ் நாயகனாக நடிக்கும் டிசி படத்தின் டிரைலர் வெளியீடு குறித்து...

Updated On :31 நிமிடங்கள் முன்பு

பிரபல இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் நாயகனாக நடிக்கும் டிசி திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியீடு குறித்து படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் நாயகனாக அறிமுகமாகும் புதிய திரைப்படம் “டிசி”.

இப்படத்தில், தேவதாஸ் என்கிற கதாபாத்திரத்தில் லோகேஷ் கனகராஜும், சந்திராவாக நடிகை வாமிகா கபியும் நடித்துள்ளனர். இசையமைப்பாளர் அனிருத் இசையில் உருவாகி வரும் இந்தப் படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.

இந்த நிலையில், ரசிகர்களின் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே உருவாகி வரும் “டிசி” படத்தின் டிரைலர் வரும் மே 15 ஆம் தேதி மாலை 6 மணிக்கு வெளியாகும் என படக்குழு இன்று (மே 13) அறிவித்துள்ளது.

இத்துடன், பிரான்ஸ் நாட்டில் நடைபெறும் கான்ஸ் திரைப்பட விழாவில் வரும் மே 15 ஆம் தேதி டிசி படத்தின் டிரைலர் திரையிடப்படவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

