கான்ஸ் திரைப்பட விழாவில் திரையிடப்படும் டிசி டிரைலர்!

லோகேஷ் கனகராஜ் நாயகனாக நடிக்கும் டிசி திரைப்படத்தின் டிரைலர் கான்ஸ் திரைப்பட விழாவில் திரையிடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ் நாயகனாக அறிமுகமாகும் திரைப்படம் டிசி. இதில், தேவதாஸ் என்கிற கதாபாத்திரத்தில் லோகேஷ் கனகராஜும், சந்திராவாக வாமிகா கபியும் நடித்துள்ளனர்.
கிளிம்ஸ் விடியோவில் பாலியல் தொழிலாளிகளாக வாமிகாவும் சஞ்சனாவும் நடிக்க, கேங்ஸ்டராக லோகேஷ் நடித்திருப்பதாகத் தெரிகிறது. மேலும், இந்தப் படமும் பழிவாங்கும் கதையாகவே உருவாகியுள்ளது.
அருண் மாதேஸ்வரனின் ராக்கி, சாணிக்காயிதம், கேப்டன் மில்லர் ஆகியவை பழிவாங்கல் கதையாகவே உருவாகியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு முழுமையாக கடந்த ஏப்ரலில் நிறைவடைந்ததாகப் படக்குழு கூறியிருந்தது.
இந்த நிலையில் படத்தின் டிரைலர் கான்ஸ் திரைப்பட விழாவில் மே 15ஆம் தேதி திரையிடப்படும் என தயாரிப்பு நிறுவனம் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் அறிவித்துள்ளது.
Summary
DC Trailer to be Screened at the Cannes Film Festival!
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
த்ரிஷ்யம் 3 படத்தின் டிரைலர் அப்டேட்!
29 டிரைலர்!
டிசி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
மே வெளியீடாக டிசி!
விடியோக்கள்
#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?
தினமணி செய்திச் சேவை
'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA
தினமணி செய்திச் சேவை
அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு