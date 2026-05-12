Dinamani
இபிஎஸ் தலைமையிலானதே உண்மையான அதிமுக: திருமாவளவன் எடப்பாடி பழனிசாமியை விஜய் சந்திக்க வேண்டும்: திருமாவளவன் தமிழ்நாடு அரசின் தலைமை வழக்குரைஞர் பி.எஸ்.ராமன் ராஜிநாமா!தமிழகத்தில் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றம்!சி.வி. சண்முகம் அணி எம்எல்ஏக்களுடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு!ஒரு தலித் முதல்வராகும் அளவுக்கு தமிழ்ச் சமூகம் இன்னும் தயாராகவில்லை! திருமாவளவன்ஐயூஎம்எல் தலைவரைச் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்ற முதல்வர் விஜய்!
/
தமிழ்நாடு

இபிஎஸ் தலைமையிலானதே உண்மையான அதிமுக: திருமாவளவன்

விஜய்யை சந்தித்த பிறகு திருமாவளவன் செய்தியாளர்களுடன் பேசியது குறித்து...

News image

திருமாவளவன் - எக்ஸ்

Updated On :29 நிமிடங்கள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை முதல்வர் விஜய் சந்திக்க வேண்டும் என விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

தன் வேண்டுகோளை ஏற்று எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்திப்பதாக விஜய் கூறியதாகவும் குறிப்பிட்டார்.

இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களுடன் திருமாவளவன் பேசியதாவது:

''முதல்வர் விஜய்யின் அரசியல் நாகரிகத்தின் முதிர்ச்சி பாராட்டுக்குரியது. பாஜக அங்கம் வகித்த தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் ஆதரவை விஜய் கோரவில்லை.

மரியாதை நிமித்தமாக சந்திக்க வந்த விஜய்க்கு அரசமைப்பு சட்டத்தின் முகப்புரையை பரிசாக வழங்கினோம்.

எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுகவே உண்மையான அதிமுகவாக கருதுகிறோம். பழனிசாமியின் அணியில்தான் கொறடா உள்ளார்.

சி.வி. சண்முகம் தலைமையில் அமைந்துள்ள அதிமுக, எடப்பாடி அணிக்கு எதிராக செயல்பட்டால் வாக்குகள் செல்லுமா? பொறுப்பு நீடிக்குமா? என்பதை பேரவைத் தலைவர் முடிவு செய்வார்.

கட்சியில் இருந்து குழுவாக தனித்து இயங்கினாலும் கூட அவர்களுக்கான அங்கீகாரம் பேரவைத் தலைவரால் அளிக்கப்படுமா? என்ற கேள்வி எழுகிறது.

தவெகவின் செய்தித்தொடர்பாளர் என்ற வகையில் ஜோசியர் ரத்தன் பண்டிட்டுக்கு பொறுப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கலாம்'' என்று கருதுகிறேன் என திருமாவளவன் பேசினார்.

Summary

CM C joseph vijay should meet Edappadi Palaniswami Thirumavalavan

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

எம்எல்ஏ- வாக பதவியேற்றார் எடப்பாடி பழனிசாமி! | EPS |

எம்எல்ஏ- வாக பதவியேற்றார் எடப்பாடி பழனிசாமி! | EPS |

எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆளுநரைச் சந்திக்கிறார்?

எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆளுநரைச் சந்திக்கிறார்?

தொகுதி எண்ணிக்கை குறையாது: எடப்பாடி பழனிசாமி

தொகுதி எண்ணிக்கை குறையாது: எடப்பாடி பழனிசாமி

புதுப்பொலிவுடன் தேர்தலைச் சந்திக்கிறது அதிமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி

புதுப்பொலிவுடன் தேர்தலைச் சந்திக்கிறது அதிமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி

விடியோக்கள்

'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA
வீடியோக்கள்

'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA

தினமணி செய்திச் சேவை

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK
வீடியோக்கள்

அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly
வீடியோக்கள்

ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுக இனி எந்தக் கூட்டணியிலும் இல்லை: C.V. Shanmugam | ADMK
வீடியோக்கள்

அதிமுக இனி எந்தக் கூட்டணியிலும் இல்லை: C.V. Shanmugam | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு