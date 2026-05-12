தவெக அரசு கொறடாவாக விருகம்பாக்கம் எம்எல்ஏ சபரிநாதன் நியமனம்!

விருகம்பாக்கம் எம்எல்ஏ சபரிநாதன், தவெக அரசு கொறடாவாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளது பற்றி...

விருகம்பாக்கம் எம்எல்ஏ சபரிநாதன் - TN Assembly

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தவெக அரசு கொறடாவாக விருகம்பாக்கம் எம்எல்ஏ சபரிநாதன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தமிழக முதல்வராக தவெக தலைவர் விஜய் பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில் சட்டப்பேரவை நிகழ்வுகள் தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன.

எம்எல்ஏக்கள் பதவியேற்பு, சட்டப்பேரவைத் தலைவர் தேர்வு ஆகியவற்றைத் தொடர்ந்து தவெக அரசு கொறடா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

விஜய்யின் ஓட்டுநர் ராஜேந்திரனின் மகனும் விருகம்பாக்கம் தொகுதி எம்எல்ஏவுமான சபரிநாதன், அரசு கொறடாவாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். இவர் விஜய்க்கு மிகவும் நெருக்கமானவர்.

சட்டப்பேரவையில் தவெக கட்சி சார்ந்த அலுவல்களில் கொறடாவே முக்கிய முடிவுகளை முடிவெடுப்பார்.

ஒரு அமைச்சருக்கு இணையாக அனைத்து சலுகைகளும் அரசு கொறடாவுக்கு வழங்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

நாளை(மே 13) சட்டப்பேரவையில் தவெக அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடைபெற உள்ள நிலையில் அரசு கொறடா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

முதல்வரும் தவெக தலைவருமான விஜய், பனையூரில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் எம்எல்ஏக்களுடன் சற்று நேரத்தில் ஆலோசனை மேற்கொள்ளவிருக்கிறார்.

Summary

virugambakkam MLA Sabarinathan Appointed as TVK Government Whip

ஒரு வாக்கில் வெற்றி பெற்ற தவெக எம்எல்ஏ! நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் பங்கேற்கத் தடை!

த.வெ.க.வை ஆதரித்துக் கையெழுத்திட்ட அமமுக எம்எல்ஏ! டிடிவி சொல்வது உண்மையா?

சிவகாசியின் முதல் பெண் எம்எல்ஏ!

தவெக தலைமை அலுவலகத்தில் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள், தலைவர்கள்!

#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?
35 நிமிடங்கள் முன்பு
'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA
4 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK
6 மணி நேரங்கள் முன்பு
ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly
7 மணி நேரங்கள் முன்பு