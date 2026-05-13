விக்ரம் - 63 படத்தில் இணைகிறார் ரியா ஷிபு!

நடிகர் விக்ரமின் 63 ஆவது திரைப்படத்தில் இணைந்தார் நடிகை ரியா ஷிபு...

ரியா ஷிபு - இன்ஸ்டாகிராம்

Updated On :11 நிமிடங்கள் முன்பு

நடிகர் விக்ரமின் 63 ஆவது திரைப்படத்தில் நடிகை ரியா ஷிபு இணைந்துள்ளார்.

2016 ஆம் ஆண்டு வெளியான “இருமுகன்” பட இயக்குநர் ஆனந்த் ஷங்கர் இயக்கத்தில் நடிகர் விக்ரமின் 63 ஆவது படம் உருவாகி வருகின்றது.

பிரபல தயாரிப்பாளர்களான சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இந்தப் படத்துக்கு இசையமைப்பாளர் சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைக்கின்றார்.

இந்த நிலையில், சர்வம் மாயா படத்தின் மூலம் மலையாளம் மற்றும் தமிழ்த் திரையுலகின் ரசிகர்களிடையே மிகவும் பிரபலமடைந்த நடிகை ரியா ஷிபு இப்படத்தில் இணைந்துள்ளதாக, படக்குழு இன்று (மே 13) அறிவித்துள்ளது.

முன்னதாக, நடிகர்கள் நிவின் பாலி மற்றும் ரியா ஷிபு நடிப்பில் கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு வெளியான “சர்வம் மாயா” படம் ரூ. 100 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்து மாபெரும் வெற்றி பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

Actress Riya Shibu has joined Actor Vikram's 63rd film.

விக்ரமே எதிர்பார்க்காத வைரல்!

