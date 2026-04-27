விக்ரமே எதிர்பார்க்காத வைரல்!

நடிகர் விக்ரமின் விடியோ சமூக வலைதளங்களில் மிகப்பெரிய அளவில் வைரலாகியுள்ளது.
வீர தீர சூரன் திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து நடிகர் விக்ரம் தன் அடுத்த திரைப்படத்திற்காக தயாராகி வருகிறார். விக்ரம் - 63 படமாக உருவாகும் இதனை ஆனந்த் ஷங்கர் இயக்கவுள்ளார்.
தங்கலான், வீர தீர சூரன் என அடுத்தடுத்து வணிக ரீதியான சருக்கல்களைச் சந்தித்தாலும் ரசிகர்கள் விக்ரம் காத்திரமான படத்துடன் வருவார் என்கிற நம்பிக்கையில் உள்ளனர்.
இந்த நிலையில், அண்மையில் தன் பிறந்த நாளின் போது விக்ரம் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் தன்னுடைய ரீல்ஸ் விடியோவை வெளியிட்டார். அதில், தனியாக இருக்கும் ஒருவர் நம்மையே பார்ப்பது போல் இருந்தது.
அதனைக் கண்ட ரசிகர்கள் பலரும் வித்தியாசமாகவும் நகைச்சுவையாகவும் விக்ரம் தங்களைப் பின்தொடர்வது போல் ரீல்ஸ்களாக மாற்றி வெளியிட்டனர். இவை அனைத்தும் டிரெண்டிங்கில் இடம்பிடித்து அசத்தயுள்ளது.
ஆச்சரியமாக, இதுவரை விக்ரமின் ரீல்ஸ் 5 கோடிக்கும் அதிகமான முறை பார்க்கப்பட்டதுடன் 60 லட்சம் விருப்பங்களையும் 87 ஆயிரம் காமெண்டுகளையும் பெற்றுள்ளது. முக்கியமாக, கேரள காவல்துறை போதைப்பொருளுக்கான எச்சரிக்கைக்காக விக்ரம் விடியோவை பயன்படுத்தியுள்ளனர்.
Actor Vikram's video has gone massively viral on social media.
தொடர்புடையது
மம்மூட்டியா? மோகன்லாலா? யார் சிறந்த நடிகர்? கவனம் ஈர்க்கும் விடியோ!
நடிகருடன் திருமணம்... தயாரிப்பாளர் பேச்சால் வெட்கப்பட்ட மிருணாள்!
கவனம் பெறும் சூர்யா - 47 தோற்றம்!
பாரடைஸ் பாடலுக்கு குத்தாட்டம் போட்ட நானி!
