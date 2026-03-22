பாரடைஸ் பாடலுக்கு குத்தாட்டம் போட்ட நானி!
நானியின் நடன விடியோ இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளது...
நானி
நானி
நடிகர் நானி அனிருத் இசைக்கச்சேரியில் குத்தாட்டம் போட்ட விடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகியுள்ளது.
தெலுங்கு திரையுலகின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவரான நானி நாயகனாக நடிக்கும் புதிய திரைப்படம் “தி பாரடைஸ்”. இயக்குநர் ஸ்ரீகாந்த் ஒடேலா இயக்கும் இப்படம் மிகப் பெரியளவில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகிறது.
இசையமைப்பாளர் அனிருத் இசையமைத்த இப்படத்தின் முதல் பாடலான ’ஆயா சேர்’ மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றது. முக்கியமாக, இன்ஸ்டாகிராமில் இப்பாடலின் நடன அசைவுகளை மறு உருவாக்கம் செய்து பலரும் ரீல்ஸ் செய்தனர்.
இந்த நிலையில், ஹைதராபாத்தில் நடைபெற்ற அனிருத்தின் இசைக்கச்சேரியில் ஆயிரக் கணக்கான ரசிகர்கள் கலந்துகொண்டனர். நானியும் குடும்பத்துடன் கலந்துகொண்டார்.
நிகழ்வில், அனிருத் ஆயா சேர் பாடலைப் பாடும்போது அரங்கமே ஆர்பரித்தது. இதனால், உற்சாகமடைந்த நானியும் அனிருத் பாடப்பாட நடனமாடினார். இந்த விடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகியுள்ளது.
