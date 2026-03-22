பாரடைஸ் பாடலுக்கு குத்தாட்டம் போட்ட நானி!

நானியின் நடன விடியோ இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளது...

நானி

Updated On :22 மார்ச் 2026, 7:01 am

நடிகர் நானி அனிருத் இசைக்கச்சேரியில் குத்தாட்டம் போட்ட விடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகியுள்ளது.

தெலுங்கு திரையுலகின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவரான நானி நாயகனாக நடிக்கும் புதிய திரைப்படம் “தி பாரடைஸ்”. இயக்குநர் ஸ்ரீகாந்த் ஒடேலா இயக்கும் இப்படம் மிகப் பெரியளவில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகிறது.

இசையமைப்பாளர் அனிருத் இசையமைத்த இப்படத்தின் முதல் பாடலான ’ஆயா சேர்’ மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றது. முக்கியமாக, இன்ஸ்டாகிராமில் இப்பாடலின் நடன அசைவுகளை மறு உருவாக்கம் செய்து பலரும் ரீல்ஸ் செய்தனர்.

இந்த நிலையில், ஹைதராபாத்தில் நடைபெற்ற அனிருத்தின் இசைக்கச்சேரியில் ஆயிரக் கணக்கான ரசிகர்கள் கலந்துகொண்டனர். நானியும் குடும்பத்துடன் கலந்துகொண்டார்.

நிகழ்வில், அனிருத் ஆயா சேர் பாடலைப் பாடும்போது அரங்கமே ஆர்பரித்தது. இதனால், உற்சாகமடைந்த நானியும் அனிருத் பாடப்பாட நடனமாடினார். இந்த விடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகியுள்ளது.

மட்டஞ்சேரி மாஃபியா என்றால் என்ன?

மட்டஞ்சேரி மாஃபியா என்றால் என்ன?

தாய் கிழவி - இந்தக் காட்சியை ஏன் நீக்கினர்?

தாய் கிழவி - இந்தக் காட்சியை ஏன் நீக்கினர்?

சமூக வலைதளங்களில் மிரட்டல் விடியோ: 2 போ் மீது வழக்கு

சமூக வலைதளங்களில் மிரட்டல் விடியோ: 2 போ் மீது வழக்கு

சுந்தர். சி திரைப்படத்துக்காக உடல் எடையைக் குறைத்த விஷால்!

சுந்தர். சி திரைப்படத்துக்காக உடல் எடையைக் குறைத்த விஷால்!

திறக்கப்பட்ட கூட்டணிக் கதவுகள்...யாரும் வராததால் ? | TVK Vijay | TN Election 2026 | Alliance
வீடியோக்கள்

திறக்கப்பட்ட கூட்டணிக் கதவுகள்...யாரும் வராததால் ? | TVK Vijay | TN Election 2026 | Alliance

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 மணி நேரம் முன்பு
Podcast | கூட்டணிக் கட்சிகளை அமைதியாக்கிய திமுக | News and views | Epi - 16
வீடியோக்கள்

Podcast | கூட்டணிக் கட்சிகளை அமைதியாக்கிய திமுக | News and views | Epi - 16

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
எடப்பாடியும் விஜய்யும் ஜெயலலிதா அல்ல: Sumanth Raman | TVK Vijay | MK Stalin | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

எடப்பாடியும் விஜய்யும் ஜெயலலிதா அல்ல: Sumanth Raman | TVK Vijay | MK Stalin | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
Snacks சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் ஆபத்துகள்! எச்சரிக்கும் மருத்துவர்! | DR. Arunachalam |
வீடியோக்கள்

Snacks சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் ஆபத்துகள்! எச்சரிக்கும் மருத்துவர்! | DR. Arunachalam |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

22 மணி நேரங்கள் முன்பு