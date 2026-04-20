மம்மூட்டியா? மோகன்லாலா? யார் சிறந்த நடிகர்? கவனம் ஈர்க்கும் விடியோ!

பேட்ரியாட் புதிய புரோமோ....

நடிகர்கள் மம்மூட்டி, மோகன்லால்

Updated On :20 ஏப்ரல் 2026, 10:52 am

பேட்ரியாட் திரைப்படத்தின் புதிய புரோமோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகியுள்ளது.

மலையாள திரையுலகின் ஜாம்பவான் நடிகர்களான மோகன்லால் மற்றும் மம்மூட்டி நீண்ட காலத்துக்குப் பிறகு இணைந்து நடித்துள்ள புதிய திரைப்படம் “பேட்ரியாட்”. இப்படத்தை, முன்னணி இயக்குநர் மகேஷ் நாராயணன் இயக்கியுள்ளார்.

நடிகர்கள் குஞ்சக்கோ போபன், ஃபஹத் ஃபாசில், நயன்தாரா, ரேவதி, கிரேஸ் ஆண்டனி, தர்ஷனா ராஜேந்திரன், ராஜீவ் மேனன் உள்ளிட்டோரும் நடித்துள்ளனர். சுஷின் ஷியாம் இசையமைத்துள்ளார்.

இப்படத்தின் டிரைலர் அசத்தலாக இருந்ததால் வெளியீட்டின் மீது எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

இந்த நிலையில், இப்படத்திற்கான கலந்துரையாடல் விடியோ ஒன்றை தயாரித்துள்ளனர். அதில், படத்தின் நடிகர்களான மம்மூட்டி, மோகன்லால், ஃபஹத் ஃபாசில், குஞ்சக்கோ போபன், இசையமைப்பாளர் சுஷின் ஷ்யாம், இயக்குநர் மகேஷ் நாராயணன் ஆகியோர் கலந்துகொண்டு இப்படம் குறித்து பேசியுள்ளனர். இந்த விடியோ ஏப். 23 ஆம் தேதி ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடியில் வெளியாகவுள்ளது.

இதற்கான புரோமோவின் இறுதியில் நடிகர் மம்மூட்டி, அனைவரிடமும் சிறந்த நடிகர் யார்? எனக் கேட்கிறார். அதிலொருவர், ‘மம்மூட்டியா? மோகன்லாலா? என வினவுகிறார். இது ரசிகர்களிடம் சுவாரஸ்யத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Actor Mammootty's new promo has gone viral on social media.

