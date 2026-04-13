நடிகருடன் திருமணம்... தயாரிப்பாளர் பேச்சால் வெட்கப்பட்ட மிருணாள்!

மிருணாள் தாக்குர் குறித்து...

மிருணாள் தாக்குர் - x

Updated On :13 ஏப்ரல் 2026, 10:28 am

நடிகை மிருணாள் தாக்குர் திருமண பேச்சால் வெட்கப்பட்ட விடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகியுள்ளது.

நடிகை மிருணாள் தாக்குர் பிரபலமான நடிகையென்பதால் எப்போதும் அவரைச் சுற்றி காதல் கிசுகிசுக்கள் இருந்துகொண்டே இருக்கின்றன.

அண்மை காலமாக, நடிகர் தனுஷும் மிருணாளும் காதலிப்பதாகவும் இருவரும் திருமணம் செய்துகொள்ள திட்டமிட்டிருப்பதாகவும் வதந்திகள் பரவின. இதுகுறித்து, இருவருமே பதில் சொல்லாமல் இருந்தது ரசிகர்களிடம் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியது.

தற்போது, டக்காய்ட் என்கிற திரைப்படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இப்படம், அண்மையில் வெளியானது.

இந்த நிலையில், இதன் நிகழ்வில் பேசிய தயாரிப்பாளர் அல்லு அரவிந்த், “நடிகை மிருணாள் தாக்குரின் அனைத்து படங்களையும் பார்த்துவிட்டேன். மிகச்சிறப்பாக நடிக்கக்கூடியவர். அவர் தெலுங்கு சினிமாவை சேர்ந்த நடிகரைத் திருமணம் செய்துகொண்டு இங்கேயே இருக்க வேண்டும். அப்போதுதான், தெலுங்கில் நிறைய படங்களில் நடிக்க வைக்க முடியும்” என்றார்.

இதனைக் கேட்ட மிருணாள் தாக்குர் வெட்கப்பட்டு சிரிக்கும் விடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகியுள்ளது.

மேலும், இயக்குநர் நாக் அஸ்வின், மிருணாளை பழம்பெரும் நடிகை மதுபாலாவுடன் ஒப்பிட்டு பாராட்டியதுடன், எப்போதும் சரியான கதைகளைத் தேர்ந்தெடுத்து நடிக்க வேண்டும் என விருப்பத்தையும் தெரிவித்தார்.

A video of actress Mrunal Thakur blushing at the mention of marriage has gone viral on social media.

சம்பளமல்ல, நல்ல கதாபாத்திரங்களுக்காகவே காத்திருக்கிறேன்: மிருணாள் தாக்குர்

