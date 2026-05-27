என் முன்னால்... ரசிகர் செயலால் முகம் சுழித்த சமந்தா கணவர்!

நடிகை சமந்தாவின் விடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது...

சமந்தா, தன் கணவர் மற்றும் ரசிகருடன்

Updated On :27 மே 2026, 12:29 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகை சமந்தாவுக்கு ரசிகர் பூ கொடுத்த விடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகியுள்ளது.

நடிகை சமந்தா மா இண்டி பங்காரம் என்கிற திரைப்படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். பெண்களை மையமாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ள இப்படத்தின் டிரைலரில் சமந்தா அதிரடியும், உணர்வுகளுடன் கலந்த கதாபாத்திரத்தில் தோன்றியிருப்பது ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

சமந்தா தயாரிப்பிலேயே உருவான இந்த படம் ஜூன் 19 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளது. இந்த நிலையில், டிரைலர் வெளியீட்டு நிகழ்வில் சமந்தா, அவரது கணவர் உள்பட படக்குழுவினர் கலந்துகொண்டனர்.

விழா மேடையில் சமந்தா கணவர் ராஜ் நிதிமோர் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது திடீரென மேடையில் ஏறிய ரசிகர் ஒருவர் அருகே அமர்ந்திருந்த சமந்தாவிடம் மண்டியிட்டு ரோஜாவைக் கொடுத்து, ஐ லவ் யூ என்றிருக்கிறார். எதிர்பாராமல் நிகழ்ந்த இந்தச் செயலால் ஒரு கணம் சமந்தா கணவர் முகம் மாறியதுடன் பேச்சை நிறுத்தினார். சமந்தாவும் அந்த ரசிகரிடம் பூவைப் பெற்றுக்கொண்டு, செல்ஃபி எடுக்க அனுமதித்தார்.

சில வினாடிகளில் நடந்து முடிந்த இந்த சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலானதுடன், பாவம் சமந்தா கணவர் தன் முன்னாலேயே தன் மனைவிக்கு ஐ லவ் யூ சொன்ன நபரைக் கண்டிக்கக் கூட முடியாத நிலையில் இருக்கிறார் என ரசிகர்கள் நகைச்சுவையாக பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

A video of a fan giving flowers to actress Samantha has gone viral on social media.

