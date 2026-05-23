கிரிக்கெட் விளையாடிய அஜித்... விடியோ வைரல்!

நடிகர் அஜித் குமாரின் கிரிக்கெட் விளையாடும் விடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகியுள்ளது.
நடிகர் அஜித் குமார் குட் பேட் அக்லி திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து தொடர்ச்சியாக கார் பந்தயங்களில் கலந்துகொண்டார். அதற்கான, பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு முறையாக போட்டியில் கலந்து முக்கியமான வெற்றிகளையும் பெற்றார். இதனால், அஜித்குமார் ரேசிங் பலராலும் கவனிக்கப்பட்டு வருகிறது.
மேலும், அஜித்தின் 64-வது திரைப்படத்தின் பணிகளும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. விரைவில், அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பு வெளியாகவுள்ளது.
இந்த நிலையில், நடிகர் அஜித்குமார் தன் நண்பர்களுடன் இணைந்து கிரிக்கெட் விளையாடிய விடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாகியுள்ளது. பேட்டிங், பந்துவீச்சு, பீல்டிங் என அனைத்திலும் அஜித் ஆர்வமாக முனைப்பு காட்டியது ரசிகர்களிடம் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
A video of actor Ajith Kumar playing cricket has gone viral on social media.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.