அஜித் உடனான புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்த ராகவா லாரன்ஸ்!

நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் நடிகர் அஜித்குமாருடன் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படத்தை சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்துள்ளார்.
அஜித் குமார் ரேஸிங் மற்றும் ரெட் ஆண்ட் ரேஸிங் இணைந்து பெல்ஜியத்தின் மிச்செலின் ஸ்பா-ஃபிராங்கர்சாம்ப்ஸ் என்ற உலகின் சவாலான ரேஸிங் தளத்தில் நடைபெற்ற கார் பந்தயத் தொடரில் பங்கேற்றனர்.
24 மணி நேரத் தொடரின் ஜிடி3 புரோ-ஆம் பிரிவில், புகழ்பெற்ற சர்க்யூட் டி ஸ்பா-ஃபிராங்கர்சாம்ப்ஸில் அஜித் குமாரின் ரேஸிங் அணி 2-ம் இடத்தைப் பிடித்து பலரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது.
முக்கியமாக, கோப்பையை வாங்கும்போது இந்திய தேசியக்கொடியை ஏந்தி தன் மகிழ்ச்சியை அஜித் வெளிப்படுத்தினார். இது நாட்டிற்கு பெருமையான தருணம் என பலரும் அஜித்துக்கு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தனர்.
இந்த வெற்றியை நினைவுகூறும் விதமாக நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் பல ஆண்டுகளுக்கு முன் ரேசிங் உடையுடன் இருந்த அஜித்துடன் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்துள்ளார். இது, சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
Actor Raghava Lawrence has shared a photo taken with actor Ajith Kumar on social media.
