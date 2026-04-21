Dinamani
தனுஷ் இயக்கத்தில் நடிக்கும் மிருணாள் தாக்குர்!

தனுஷ் - மிருணாள் கூட்டணியில் புதிய படம்....

தனுஷ், மிருணாள் தாக்குர், - file

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 7:46 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் தனுஷ் இயக்கத்தில் நடிகை மிருணாள் தாக்குர் நடிக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

நடிகர், இயக்குநர், தயாரிப்பாளர், பாடகர் என பல துறைகளிலும் கவனம் பெற்றவர் தனுஷ். இறுதியாக, இவர் நடித்த தேரே இஷ்க் மெய்ன் வெற்றி பெற்றதுடன் ரூ. 150 கோடி வரை வசூலித்து அசத்தியது.

தற்போது, இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா இயக்கத்தில் கர திரைப்படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இப்படம் ஏப். 30 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.

இதனைத் தொடர்ந்து, இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி படத்தில் நடித்து வருவதுடன் லப்பர் பந்து இயக்குநர் தமிழரசன் பச்சமுத்து இயக்கத்தில் நடிக்கவுள்ளார்.

இந்த நிலையில், நடிகர் தனுஷ் நடிகை மிருணாள் தாக்குரை முன்னணி கதாபாத்திரமாக வைத்து பீரியட் கதையை இயக்கவுள்ளாராம். இதில், மிருணாள் பெண் தெய்வமாக நடிக்கவுள்ளதாகக் கூறப்படுவதுடன் இதற்கான தோற்றப் புகைப்படங்களும் எடுக்கப்பட்டுவிட்டதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இப்படத்தின் அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தனுஷும் மிருணாளும் காதலித்து வருவதாகவும் விரைவில் திருமணம் செய்வதாகவும் செய்திகள் வெளியானது குறிப்பிடத்தக்கது.

Reports suggest that actress Mrunal Thakur is set to star in a film directed by actor Dhanush.

காதலிக்க நேரமில்லை: மிருணாள் தாக்குர்

காதலிக்க நேரமில்லை: மிருணாள் தாக்குர்

தனுஷ் - 56 படத்திலிருந்து விலகிய ருக்மணி வசந்த்?

தனுஷ் - 56 படத்திலிருந்து விலகிய ருக்மணி வசந்த்?

நடிகருடன் திருமணம்... தயாரிப்பாளர் பேச்சால் வெட்கப்பட்ட மிருணாள்!

நடிகருடன் திருமணம்... தயாரிப்பாளர் பேச்சால் வெட்கப்பட்ட மிருணாள்!

சம்பளமல்ல, நல்ல கதாபாத்திரங்களுக்காகவே காத்திருக்கிறேன்: மிருணாள் தாக்குர்

சம்பளமல்ல, நல்ல கதாபாத்திரங்களுக்காகவே காத்திருக்கிறேன்: மிருணாள் தாக்குர்

நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin
நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
நாதக வேட்பாளர் வித்யாராணி வீரப்பன் கைது! கண்ணீர் விட்டு கதறியதால் பரபரப்பு!
நாதக வேட்பாளர் வித்யாராணி வீரப்பன் கைது! கண்ணீர் விட்டு கதறியதால் பரபரப்பு!

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
டிரம்ப் மோடியை கட்டுப்படுத்துவதுபோல் பாஜக அதிமுகவை கட்டுப்படுத்துகிறது! - Rahul Gandhi
டிரம்ப் மோடியை கட்டுப்படுத்துவதுபோல் பாஜக அதிமுகவை கட்டுப்படுத்துகிறது! - Rahul Gandhi

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
கருத்துக்கணிப்பு சொல்வதெல்லாம் உண்மையா ? | TN Election 2026 | TN Election Survey 2026
கருத்துக்கணிப்பு சொல்வதெல்லாம் உண்மையா ? | TN Election 2026 | TN Election Survey 2026

20 மணி நேரங்கள் முன்பு