வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் தனுஷ்?

நடிகர் தனுஷ் இயக்குநர் வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் நடிக்கவுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் தனுஷ் கர திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் நடித்து வருகிறார். இப்படத்தில் மம்மூட்டியும் இணைந்துள்ளதால் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
இது முடிந்ததும், லப்பர் பந்து இயக்குநர் தமிழரசன் பச்சமுத்து இயக்கத்தில் தனுஷ் நடிக்க உள்ளார். ஆனால், இப்படத்தின் தயாரிப்பாளர் ஆகாஷ் பாஸ்கரன் படத்திலிருந்து விலகிக்கொண்டதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதனை தனுஷே தயாரிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், சத்ய ஜோதி பிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் நடிகர் தனுஷ் இயக்குநர் வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் நடிக்க வாய்ப்புள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. வெங்கட் பிரபு சொன்ன கதை தனுஷுக்குப் பிடித்திருப்பதால் இந்தாண்டு இறுதிக்குள் இதுகுறித்து அறிவிப்பு வரலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Reports have emerged that actor Dhanush is set to star under the direction of Venkat Prabhu.
