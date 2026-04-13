Dinamani
அஸ்ஸாம் முதல்வர் ஊழல்வாதி: ராகுல் காந்தி விமர்சனம் வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்காளர்களுக்கு பயோ-மெட்ரிக் முறை! உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் சாத்தூர் பட்டாசு ஆலை விபத்து! ஒருவர் பலி; மூவர் படுகாயம்! திருப்பூரில் நாளை விஜய் சாலைவலம், பிரசாரத்துக்கு அனுமதி! ஹோர்முஸ் நீரிணை இன்றே முற்றுகை! டிரம்ப் அறிவிப்பு கச்சா எண்ணெய் விலை 7% உயர்வு! மீண்டும் 100 டாலரைத் தாண்டியது!
/
செய்திகள்

ஜூனியர் என்டிஆர் - தோற்றத்தில் மாற்றம்!

பிரசாந்த் நீல் படத்திற்கான ஜூனியர் என்டிஆர் தோற்றம்...

News image

ஜூனியர் என்டிஆர் - x

Updated On :13 ஏப்ரல் 2026, 9:42 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் ஜூனியர் என்டிஆர் இயக்குநர் பிரசாந்த் நீல் திரைப்படத்துக்காகத் தன் உடலைக் கட்டுமஸ்தாக மாற்றி வருகிறார்.

தேவரா திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து ஜூனியர் என்டிஆர் இயக்குநர் பிரசாந்த் நீல் இயக்கத்தில் நடித்து வருகிறார். டிராகன் எனக் கூறப்படுகிற இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

முழு ஆக்‌ஷன் திரைப்படமாக உருவாகிவரும் இப்படத்தில் நாயகியாக ருக்மணி வசந்த் நடிக்கிறார்.

இப்படத்திற்காக நடிகர் ஜூனியர் என்டிஆர் கடுமையான உடற்பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு வருவதுடன் உடல் எடையையும் கணிசமாகக் குறைத்திருந்த புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி கவனம் பெற்றிருந்தது.

இந்த நிலையில், தற்போது உடலை கட்டுமஸ்தாக மாற்றி வருகிறார். இது படத்தின் கிளைமேக்ஸ் காட்சிக்கான தோற்றமாக இருக்கலாம் எனத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. மேலும், இதன் தோற்றப் புகைப்படங்கள் ரசிகர்களிடம் வைரலாகியும் வருகிறது.

Summary

actor junior ntr looks turs viral on social media

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

கைவிடப்பட்ட பிரசாந்த் - ஹரி திரைப்படம்?

கைவிடப்பட்ட பிரசாந்த் - ஹரி திரைப்படம்?

ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக குரல் கொடுப்பது முக்கியம்..! யமாலுக்கு ஆதரவளித்த வினிசியஸ்!

ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக குரல் கொடுப்பது முக்கியம்..! யமாலுக்கு ஆதரவளித்த வினிசியஸ்!

தமிழ்நாடு அரசு எழுதுபொருள் மற்றும் அச்சுத்துறையில் வேலை: 10, ஐடிஐ முடித்தவர்களுக்கு வாய்ப்பு!

தமிழ்நாடு அரசு எழுதுபொருள் மற்றும் அச்சுத்துறையில் வேலை: 10, ஐடிஐ முடித்தவர்களுக்கு வாய்ப்பு!

என்டிஆர் - நீல் திரைப்படத்திலிருந்து விலகிய டொவினோ தாமஸ்!

என்டிஆர் - நீல் திரைப்படத்திலிருந்து விலகிய டொவினோ தாமஸ்!

வீடியோக்கள்

Delhi Vs Chennai | முதல்வரின் சிறுபிள்ளைத்தனம்! அண்ணாமலை Press Meet | BJP | DMK
வீடியோக்கள்

Delhi Vs Chennai | முதல்வரின் சிறுபிள்ளைத்தனம்! அண்ணாமலை Press Meet | BJP | DMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!
வீடியோக்கள்

காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!

தினமணி செய்திச் சேவை

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |
வீடியோக்கள்

சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |

தினமணி செய்திச் சேவை

23 மணி நேரங்கள் முன்பு