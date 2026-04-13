ஜூனியர் என்டிஆர் - தோற்றத்தில் மாற்றம்!

நடிகர் ஜூனியர் என்டிஆர் இயக்குநர் பிரசாந்த் நீல் திரைப்படத்துக்காகத் தன் உடலைக் கட்டுமஸ்தாக மாற்றி வருகிறார்.
தேவரா திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து ஜூனியர் என்டிஆர் இயக்குநர் பிரசாந்த் நீல் இயக்கத்தில் நடித்து வருகிறார். டிராகன் எனக் கூறப்படுகிற இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
முழு ஆக்ஷன் திரைப்படமாக உருவாகிவரும் இப்படத்தில் நாயகியாக ருக்மணி வசந்த் நடிக்கிறார்.
இப்படத்திற்காக நடிகர் ஜூனியர் என்டிஆர் கடுமையான உடற்பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு வருவதுடன் உடல் எடையையும் கணிசமாகக் குறைத்திருந்த புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி கவனம் பெற்றிருந்தது.
இந்த நிலையில், தற்போது உடலை கட்டுமஸ்தாக மாற்றி வருகிறார். இது படத்தின் கிளைமேக்ஸ் காட்சிக்கான தோற்றமாக இருக்கலாம் எனத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. மேலும், இதன் தோற்றப் புகைப்படங்கள் ரசிகர்களிடம் வைரலாகியும் வருகிறது.
