Dinamani
தெருநாய்களை பராமரிப்பு மையத்தில்தான் அடைக்க வேண்டும்! திருத்தம் கோரிய மனுக்கள் தள்ளுபடி! மாவட்டச் செயலர்களுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை!பெட்ரோல், டீசல் விலை மீண்டும் உயர்வு! ஒரே வாரத்தில் 2-வது முறை!ரஷிய கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி தொடரும்: மத்திய பெட்ரோலிய அமைச்சகம்இன்று முதல் செங்கல்பட்டு புறநகா் ரயில்கள் கூடுவாஞ்சேரியுடன் நிறுத்தம்நீலகிரி, கோவை உள்பட 6 மாவட்டங்களில் இன்று பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புஐக்கிய அரபு அமீரக அணு சக்தி மையத்துக்கு அருகே ட்ரோன் தாக்குதல்: இந்தியா கவலைநாகா்கோவில்-மும்பை விரைவு ரயில் மாற்றுப்பாதையில் இயக்கம்நீட் விவகாரம்: என்டிஏ தலைவருக்கு நாடாளுமன்ற நிலைக் குழு சம்மன்கர்நாடகம்: நாளைமுதல் அரசு போக்குவரத்துக் கழக ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தம்புதிய பாடத் திட்டத்தில் 1-3 வகுப்புகளுக்கான புத்தகங்கள் - அமைச்சா் ராஜ்மோகன் வெளியிட்டாா்இந்தியாவில் முதலீடு செய்யுங்கள் -ஸ்வீடன் நிறுவனங்களுக்கு மோடி அழைப்புவேலைநிறுத்தத்தால் மருந்து தட்டுப்பாடு தடுக்க உதவி மையங்கள் -தமிழக அரசு நடவடிக்கைஇன்று அதிமுக மாவட்டச் செயலா்கள் கூட்டம் அமெரிக்க வேளாண் பொருள்களின் இறக்குமதியை அதிகரிக்க சீனா ஒப்புக்கொண்டுள்ளது
/
செய்திகள்

ஜூனியர் என்டிஆர் - பிரசாந்த் நீல் படத்தின் கிளிம்ஸ் அறிவிப்பு!

பிரசாந்த் நீல் படத்தின் கிளிம்ஸ்...

News image

ஜூனியர் என்டிஆர் - பிரசாந்த் நீல்

Updated On :19 மே 2026, 12:50 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஜூனியர் என்டிஆர் - பிரசாந்த் நீல் கூட்டணியில் உருவாகும் படத்தின் கிளிம்ஸ் இன்று வெளியாகிறது.

கே.ஜி.எஃப்., சலார் போன்ற வெற்றிப் படங்களை இயக்கிய பிரசாந்த் நீல் அடுத்ததாக சலார் 2-ம் பாகத்தை இயக்குவார் என்று எதிர்பார்த்த நிலையில் அவர் நடிகர் ஜூனியர் என்.டி.ஆர். உடன் இணைந்து புதிய படத்தை இயக்கி வருகிறார்.

பிரசாந்த் நீலின் முந்தைய படங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்ற நிலையில் இந்தப் படத்தின் மீது ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் மற்றும் என்.டி.ஆர். ஆர்ட்ஸ் இணைந்து இப்படத்தைத் தயாரிக்கின்றனர்.

முன்னதாக ஜூன் 25, 2026 அன்று இப்படம் வெளியாக இருந்தது. ஆனால், ஓராண்டு கழித்து ஜூன் 11, 2027 அன்று வெளியாகும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரிவித்துள்ளது. இந்த நிலையில், இப்படத்தின் கிளிம்ஸ் தமிழ் உள்பட பான் இந்திய மொழிகளில் இன்று இரவு 11.52 மணிக்கு வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

A glimpse of the film being made in the Junior NTR–Prashanth Neel collaboration is being released today.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

என்டிஆர் - நீல் பட வெளியீடு ஓராண்டு தள்ளிப் போகிறது!

என்டிஆர் - நீல் பட வெளியீடு ஓராண்டு தள்ளிப் போகிறது!

ஜூனியர் என்டிஆர் - தோற்றத்தில் மாற்றம்!

ஜூனியர் என்டிஆர் - தோற்றத்தில் மாற்றம்!

கைவிடப்பட்ட பிரசாந்த் - ஹரி திரைப்படம்?

கைவிடப்பட்ட பிரசாந்த் - ஹரி திரைப்படம்?

என்டிஆர் - நீல் திரைப்படத்திலிருந்து விலகிய டொவினோ தாமஸ்!

என்டிஆர் - நீல் திரைப்படத்திலிருந்து விலகிய டொவினோ தாமஸ்!

விடியோக்கள்

வெளியானது பெத்தி டிரைலர்!

வெளியானது பெத்தி டிரைலர்!

Podcast | திமுக - அதிமுக கூட்டணி: திருமாவளவனைச் சுற்றி அரசியல்! | News and Views | Epi - 36 |

Podcast | திமுக - அதிமுக கூட்டணி: திருமாவளவனைச் சுற்றி அரசியல்! | News and Views | Epi - 36 |

எந்தெந்த அணிகளுக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது?

எந்தெந்த அணிகளுக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது?

என்னை முதல்வராக்க திமுக, அதிமுக தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக யாரும் அணுகவில்லை - Thirumavalavan

என்னை முதல்வராக்க திமுக, அதிமுக தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக யாரும் அணுகவில்லை - Thirumavalavan