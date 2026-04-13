கேவிஎன் நிறுவனத்திற்காக மீண்டும் நடிக்கும் விஜய்?

விஜய், பூஜா ஹெக்டே ஜன நாயகன் பூஜையில்... - kvn productions

Updated On :13 ஏப்ரல் 2026, 8:22 am

நடிகர் விஜய் மீண்டும் நடிக்க வாய்ப்புள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும் நடிகருமான விஜய்யின் ஜனநாயகன் முழுத் திரைப்படமும் கடந்த வெள்ளிக் கிழமை (ஏப். 10) அதிகாலை இணையத்தில் வெளியானது.

இது குறித்து குசைபர் கிரைம் பிரிவு காவல் துறையினர் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். இந்நிலையில் இந்த விவகாரத்தில் தொடர்புடையதாக 6 பேரை காவல் துறையினர் இன்று (ஏப். 12) கைது செய்தனர். அவர்களிடம் காவல் துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

விஜய்யின் கடைசி படம் என்பதால் அவரின் ரசிகர்கள் கொண்டாடித்தீர்க்க ஆவலாக இருந்தனர். ஆனால், இப்போது முழுப்படத்தையும் பல லட்சம் பேர் பார்த்திருப்பார்கள் என்பதால் திரையரங்குகளில் வெளியானாலும் வணிக ரீதியான பாதிப்பை இப்படம் கண்டிப்பாக சந்திக்கும் என்றே கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனால், இப்படத்தைத் தயாரித்த கேவிஎன் புரடக்‌ஷன்ஸ் நிறுவனம் மிகப்பெரிய நஷ்டத்தைச் சந்தித்துள்ளதால் நடிகர் விஜய் அதே தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் மீண்டும் நடிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இப்படத்தை இயக்குநர்கள் அட்லி, லோகேஷ் கனகராஜ் அல்லது நெல்சன் ஆகியோர் இயக்கவும் அதிக வாய்ப்புகள் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான பின் அறிவிக்கப்படலாம் எனத் தெரிகிறது.

reports suggest that actor Vijay is likely to act again.

அரசனில் இணைந்த கென்!

மடோன் அஸ்வின் இயக்கத்தில் கார்த்தி?

கோவையில் மீண்டும் அண்ணாமலை போட்டி?

பிரசாரம்! பெரம்பூரில் பங்களா வாங்கிய விஜய்?

வீடியோக்கள்

Delhi Vs Chennai | முதல்வரின் சிறுபிள்ளைத்தனம்! அண்ணாமலை Press Meet | BJP | DMK
வீடியோக்கள்

Delhi Vs Chennai | முதல்வரின் சிறுபிள்ளைத்தனம்! அண்ணாமலை Press Meet | BJP | DMK

காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!
வீடியோக்கள்

காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!

டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!

சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |
வீடியோக்கள்

சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |

