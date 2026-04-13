Dinamani
சாத்தூர் பட்டாசு ஆலை விபத்து! ஒருவர் பலி; மூவர் படுகாயம்! திருப்பூரில் நாளை விஜய் சாலைவலம், பிரசாரத்துக்கு அனுமதி!
/
தமிழ்நாடு

திருப்பூரில் நாளை விஜய் சாலைவலம், பிரசாரத்துக்கு அனுமதி!

திருப்பூரில் விஜய் சாலைவலம், பிரசாரத்துக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருப்பது பற்றி...

News image

விஜய் - TVK

Updated On :13 ஏப்ரல் 2026, 6:32 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

திருப்பூரில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யின் சாலைவலம் மற்றும் பிரசாரத்துக்கு காவல்துறையினர் அனுமதி அளித்துள்ளனர்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வருகின்ற ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், அனைத்துக் கட்சிகளின் தலைவர்களும், வேட்பாளர்களும் தீவிரப் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யும் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு சென்று சாலைவலம் மற்றும் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

இந்த நிலையில், தமிழ்ப் புத்தாண்டு விடுமுறை நாளான நாளை (ஏப். 14) திருப்பூர் மாவட்டத்தில் விஜய்யின் சாலைவலம் மற்றும் பிரசாரத்துக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

திருப்பூர் மாவட்டத்தில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து நாளை மாலை 4 மணியளவில் திருப்பூர் பெருமாநல்லூர் நால்ரோடு பகுதியில் விஜய் பிரசாரம் மேற்கொள்ளவுள்ளார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, மாலை 6 மணியளவில் பெருமாநல்லூரில் இருந்து அவிநாசி புதிய பேருந்து நிலையம் வரை விஜய் சாலைவலமாகச் செல்லவுள்ளார்.

Summary

Permission Granted for Vijay's Roadshow and Campaign in Tiruppur Tomorrow!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

காரைக்குடியில் விஜய் நாளை பிரசாரம்: 37 நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி

காரைக்குடியில் விஜய் நாளை பிரசாரம்: 37 நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி

நெல்லையில் விஜய் பிரசாரத்துக்கு அனுமதி!

நெல்லையில் விஜய் பிரசாரத்துக்கு அனுமதி!

புதுவையில் விஜய் பிரசாரத்துக்கு 19 இடங்களில் அனுமதி மறுப்பு!

புதுவையில் விஜய் பிரசாரத்துக்கு 19 இடங்களில் அனுமதி மறுப்பு!

புதுச்சேரியில் விஜய் பிரசாரத்துக்கு அனுமதிகோரி தவெக மனு!

புதுச்சேரியில் விஜய் பிரசாரத்துக்கு அனுமதிகோரி தவெக மனு!

