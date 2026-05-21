தீபாவளி வெளியீடாக அரசன்?

அரசன் திரைப்படம் தீபாவளி வெளியீடாகத் திரைக்கு வருமென தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் நடிகர் சிலம்பரசன் நடிக்கும் அரசனின் அறிவிப்பு விடியோ வெளியானதிலிருந்து பெரிய எதிர்பார்ப்பு உருவாகியுள்ளது. அனிருத்தின் பின்னணி இசையும் ஹிட் அடித்ததால் இப்படம் எப்போது வருமென ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
இடையே, தடைபட்ட படப்பிடிப்பு தற்போது சென்னையில் நடைபெற்று வருகிறது. அரசனுடன் ’ராஜன் வகையறா’ படத்தின் படப்பிடிப்பையும் வெற்றி மாறன் நடத்தி வருவதால் அரசன் படப்பிடிப்பு தொடர்ச்சியாக நடைபெறாமல் தாமதமாக ஓரிரு நாள்கள் இடைவேளை விட்டு எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், அரசன் திரைப்படத்தை இந்தாண்டு தீபாவளி வெளியீடாகத் திரைக்குக் கொண்டு வர தயாரிப்பு நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.