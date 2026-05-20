அரசன் படப்பிடிப்பில் தாமதம்?

அரசன் திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தாமதமாக எடுக்கப்பட்டு வருகிறதாம்.
வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் நடிகர் சிலம்பரசன் நடிக்கும் அரசனின் அறிவிப்பு விடியோ வெளியானதிலிருந்து பெரிய எதிர்பார்ப்பு உருவாகியுள்ளது. அனிருத்தின் பின்னணி இசையும் ஹிட் அடித்ததால் இப்படம் எப்போது வருமென ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
கலைப்புலி எஸ். தாணு தயாரிக்கும் இந்தப் படத்தை இந்தாண்டு திரைக்குக் கொண்டுவர திட்டமிட்டு, விரைந்து படப்பிடிப்பை முடிக்க படக்குழுவினர் முடிவெடுத்திருந்த நிலையில் சிலம்பரசன் மற்றும் தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ் இடையே ஏற்பட்ட பிரச்னை காரணமாக படப்பிடிப்பு நிறுத்தப்பட்டது.
பின், மீண்டும் துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது. ஆனால், அரசனுடன் ’ராஜன் வகையறா’ படத்தின் படப்பிடிப்பையும் வெற்றி மாறன் நடத்தி வருவதால் அரசன் படப்பிடிப்பு தொடர்ச்சியாக நடைபெறாமல் தாமதமாக ஓரிரு நாள்கள் இடைவேளை விட்டு எடுக்கப்பட்டு வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதனால், திட்டமிட்ட தேதிக்குள் படப்பிடிப்பை நிறைவு செய்வதில் தாமதம் ஏற்படலாம் எனத் தெரிகிறது.
ராஜன் வகையறாவில் நடிகர் கென் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
It is reported that the filming of the movie Arasan is proceeding behind schedule.
