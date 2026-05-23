மீண்டும் நடிக்க வரும் உதயநிதி ஸ்டாலின்?

Updated On :23 மே 2026, 6:16 pm IST

உதயநிதி ஸ்டாலின் மீண்டும் நடிப்பில் கவனம் செலுத்த உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவரான உதயநிதி ஸ்டாலின் திரைத்துறையில் தயாரிப்பாளராக இருந்து, பின் நடிகரானவர். 15 திரைப்படங்களில் நாயகனாக நடித்தவர், இறுதியாக மாமன்னன் திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். அப்படம் விமர்சன ரீதியாகவும் வணிக ரீதியாகவும் உதயநிதிக்கு வெற்றிப்படமாக அமைந்தது.

அதன்பின், அமைச்சரானவர் தொடர்ந்து துணை முதல்வராகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இந்தத் தேர்தலில் எதிர்க்கட்சித் தலைவராகியுள்ளார்.

இந்த நிலையில், உதயநிதி ஸ்டாலின் மீண்டும் நடிப்பில் கவனம் செலுத்தவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், அரசியல் ரீதியான கதைக்களங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து நடிக்கலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

உதயநிதியின் மகன் இன்பநிதி ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ் நிறுவனத்தின் தலைமைப் பொறுப்பை ஏற்றுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Reports indicate that Udhayanidhi Stalin is set to focus on acting once again.

‘பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்’-என்பதுதான் எங்கள் வழி! - உதயநிதி ஸ்டாலின்

கோவை சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொ**! என்ன நடந்தது? ஐ.ஜி. பேட்டி | Kovai girl case

