ஜூனியர் என்டிஆர் - பிரசாந்த் நீல் படத்தின் கிளிம்ஸ்!

டிராகன் கிளிம்ஸ்...

ஜூனியர் என்டிஆர்

Updated On :20 மே 2026, 10:51 am IST

ஜூனியர் என்டிஆர் - பிரசாந்த் நீல் கூட்டணியில் உருவாகும் படத்தின் கிளிம்ஸ் வெளியானது.

கே.ஜி.எஃப்., சலார் போன்ற வெற்றிப் படங்களை இயக்கிய பிரசாந்த் நீல் அடுத்ததாக சலார் 2-ம் பாகத்தை இயக்குவார் என்று எதிர்பார்த்த நிலையில் அவர் நடிகர் ஜூனியர் என்.டி.ஆர். உடன் இணைந்து புதிய படத்தை இயக்கி வருகிறார்.

பிரசாந்த் நீலின் முந்தைய படங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்ற நிலையில் இந்தப் படத்தின் மீது ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் மற்றும் என்.டி.ஆர். ஆர்ட்ஸ் இணைந்து இப்படத்தைத் தயாரிக்கின்றனர்.

முன்னதாக ஜூன் 25, 2026 அன்று இப்படம் வெளியாக இருந்தது. ஆனால், ஓராண்டு கழித்து ஜூன் 11, 2027 அன்று வெளியாகும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரிவித்துள்ளது. இந்த நிலையில், டிராகன் எனப் பெயரிடப்பட்ட இப்படத்தின் கிளிம்ஸ் விடியோவை வெளியிட்டுள்ளனர்.

நாயகனாக ஜூனியர் என்டிஆர் நடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இப்படத்தில் மொத்த கதாபாத்திரங்களும் வில்லன்களாவே எழுதப்பட்டுள்ளன. ஓபியம் மூலம் விரிந்த போதைப்பொருள் மாஃபியாவைவின் வீழ்ச்சியும் எழுச்சியுமாக இக்கதை உருவாகியுள்ளதாகத் தெரிகிறது. கிளிம்ஸ் காட்சிகள் எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளன.

A glimpse of the film being produced through the collaboration of Junior NTR and Prashanth Neel has been released.

ஜூனியர் என்டிஆர் - பிரசாந்த் நீல் படத்தின் கிளிம்ஸ் அறிவிப்பு!

