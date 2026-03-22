பிரியதர்ஷனின் 100-வது திரைப்படம்... புதிய உலக சாதனை!

பிரியதர்ஷன் இயக்கும் நூறாவது திரைப்படம் குறித்து...

மோகன்லாலுடன் பிரியதர்ஷன் (கண்ணாடி அணிந்திருப்பவர்)

Updated On :22 மார்ச் 2026, 6:18 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இயக்குநர் பிரியதர்ஷன் தன் 100-வது திரைப்படத்தை இயக்கவுள்ளது பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மலையாள சினிமாவில் 42 ஆண்டுகளாக இயக்குநராக இருப்பவர் பிரியதர்ஷன். 1984-ல் பூச்சாக்கொரு மூக்குத்தி திரைப்படம் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமானவர் தற்போது வரை 99 திரைப்படங்களை இயக்கியுள்ளார்.

சுவாரஸ்யமாக, தன் முதல் திரைப்படத்தின் நாயகனாக மோகன்லால் நடித்தார். தொடர்ந்து, மோகன்லாலை வைத்து மின்னரம், தென்மாவின் கொம்பத், காலாபாணி, ஒப்பம் போன்ற பல ஹிட் படங்களைக் கொடுத்தார்.

தமிழில் நடிகர் பிரகாஷ் ராஜை வைத்து இவர் இயக்கிய காஞ்சிவரம் திரைப்படத்திற்காக சிறந்த படம், சிறந்த தயாரிப்பாளர் பிரிவில் தேசிய விருது அசத்தினார்.

இந்திய சினிமாவிற்கு அதிகமான பங்களிப்பைச் செய்த இயக்குநர்களில் ஒருவரான பிரியதர்ஷனுக்கு மத்திய அரசு பத்ம ஸ்ரீ விருது வழங்கி கௌரவித்தது.

இந்த நிலையில், தற்போது பிரியதர்ஷன் தன் 100-வது திரைப்படத்தை இயக்கவுள்ளார். ஆசிர்வாத் சினிமாஸ் தயாரிக்கும் இப்படத்தில் நாயகனாக மோகன்லால் நடிக்கிறார்.

தன் முதல் படத்தின் நாயகனையே தன் 100-வது திரைப்படத்திலும் இயக்கவுள்ள இயக்குநர் என்கிற புதிய உலக சாதனையையும் இதன் மூலம் பிரியதர்ஷன் நிகழ்த்தவுள்ளது அனைவரிடமும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

