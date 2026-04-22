ரஜினி - 173 இயக்குநர் யார்?

ரஜினி - 173 இயக்குநர் குறித்து...

ரஜினிகாந்த், இயக்குநர்கள் அஷ்வத் மாரிமுத்து, சிபி சக்ரவர்த்தி

Updated On :22 ஏப்ரல் 2026, 6:30 am

நடிகர் ரஜினிகாந்த்தின் 173-வது திரைப்படத்தை யார் இயக்குவார் என்கிற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

நடிகர் ரஜினிகாந்த்தின் 173-வது திரைப்படத்தை இயக்குநர் சிபி சக்ரவர்த்தி இயக்கவுள்ளதாக சில மாதங்களுக்கு முன் அறிவிக்கப்பட்டது.

ஆனால், இப்படத்திலிருந்து இயக்குநர் சிபி சக்ரவர்த்தியைத் தயாரிப்பு நிறுவனம் மாற்றியதாகவும் இவருக்குப் பதிலாக இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து ரஜினி 173 படத்தை இயக்கவுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின. அடுத்தடுத்து 2 இயக்குநர்கள் மாற்றப்பட்ட தகவல் ரசிகர்களிடம் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தின.

இந்த நிலையில், ஜெயிலர் - 2 படப்பிடிப்பும் நிறைவடைந்துள்ளதால் இன்னும் ஓரிரு மாதங்களில் ரஜினி - 173 படத்தின் பணிகள் துவங்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால், யார் இயக்குநர் என்பதில் எந்த உறுதியான அறிவிப்பும் இல்லை.

இதற்கிடையே, சிபி எழுதிய கதையில் சில மாற்றங்களைச் செய்ய ரஜினி கூறியுள்ளாராம். அஷ்வத்தும் தன்னுடைய கதையைத் தீவிரமாக எழுதி வருகிறார். இருவரிடம் மீண்டும் கதையைக் கேட்டு ரஜினி யாரைத் தேர்வு செய்வார் என்றுதான் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

Anticipation has arisen regarding who will direct actor Rajinikanth's 173rd film.

ரஜினி - 173: சிபி சக்ரவர்த்தி விலக இதுதான் காரணமா?

ரஜினி - 173: சிபி சக்ரவர்த்தி விலக இதுதான் காரணமா?

ரஜினி - 173 திரைப்படத்தின் இயக்குநர் மீண்டும் மாற்றம்?

ரஜினி - 173 திரைப்படத்தின் இயக்குநர் மீண்டும் மாற்றம்?

இயக்குநராகும் பிரபல இயக்குநரின் மனைவி! படப்பிடிப்பைத் துவங்கி வைத்த சூர்யா!

இயக்குநராகும் பிரபல இயக்குநரின் மனைவி! படப்பிடிப்பைத் துவங்கி வைத்த சூர்யா!

ரஜினியின் தன் வரலாறு நூலை எழுதும் பிரபல இயக்குநர்?

ரஜினியின் தன் வரலாறு நூலை எழுதும் பிரபல இயக்குநர்?

#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK

தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!

TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk

நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin

