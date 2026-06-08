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பிருத்விராஜ் - ராகுல் சதாசிவன் படத்தின் போஸ்டர்!

பிருத்விராஜ் நடிக்கும் ஹாரர் படத்தின் போஸ்டர்...

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பிருத்விராஜ்

Updated On :8 ஜூன் 2026, 3:38 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஹாரர் இயக்குநர் ராகுல் சதாசிவன் நடிகர் பிருத்விராஜை வைத்து புதிய திரைப்படத்தை இயக்க உள்ளார்.

பூதகாலம், பிரம்மயுகம் உள்ளிட்ட ஹாரர் திரைப்படங்களை இயக்கி கவனம் பெற்றவர் இயக்குநர் ராகுல் சதாசிவன். இறுதியாக, நடிகர் பிரணவ் மோகன்லாலை வைத்து டீயஸ் ஈரே என்கிற திரைப்படத்தை இயக்கினார். இப்படமும் ரூ. 80 கோடிக்கு அதிகமாக வசூலித்து வெற்றிப்படமானது.

தற்போது, ராகுல் சதாசிவன் நடிகர்கள் பிருத்விராஜ் சுகுமாரன் மற்றும் மஞ்சு வாரியரை முன்னணி கதாபாத்திரங்களாக வைத்து புதிய ஹாரர் திரைப்படத்தை இயக்கவுள்ளார்.

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நைட் ஷிப்ட் ஸ்டூடியோஸ் தயாரிக்கும் இந்தப் படத்தின் போஸ்டரை வெளியிட்டுள்ளனர். பிருத்விராஜ் ஹாரர் திரைப்படத்தில் நடிக்கவுள்ளது ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Horror director Rahul Sadasivan is set to direct a new film starring actor Prithviraj.

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