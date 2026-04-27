கருப்பு பிளாக்பஸ்டர் ஹிட் ஆகும்: சாய் அபயங்கர்

கருப்பு குறித்து சாய் அபயங்கர்...

சாய் அபயங்கர்

Updated On :27 ஏப்ரல் 2026, 7:23 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் கருப்பு திரைப்படம் குறித்து பேசியுள்ளார்.

இயக்குநர் ஆர்ஜே பாலாஜி - நடிகர் சூர்யா கூட்டணியில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே மே. 14 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ள திரைப்படம் “கருப்பு”.

நீண்ட நாள்களாக வெளியீட்டைச் சந்திக்காமல் இருந்ததால் சூர்யா ரசிகர்கள் ஆவலாகக் காத்திருக்கின்றனர்.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் இசைவெளியீட்டு விழா நேற்று (ஏப்.26) நடைபெற்றது. இதில், சூர்யா, ஆர்ஜே பாலாஜி உள்பட படக்குழுவினர் கலந்துகொண்டனர்.

நிகழ்வில் பேசிய சாய் அபயங்கர், “ஒரு தயக்கத்துடனே ஆர்ஜே பாலாஜி அண்ணனைச் சந்தித்தேன். தொடர்ந்து, கருப்புக்கு நான் இசையமைக்க உள்ள போஸ்டரை பார்த்ததும் உற்சாமானேன். கருப்பு திரைப்படத்தைப் பார்த்துவிட்டேன். முழுப்படமும் பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுடன் இருக்கிறது. கண்டிப்பாக சூர்யா சார்-க்கு பிளாக்பஸ்டர் வெற்றியாக அமையும்” எனத் தெரிவித்தார்.

'Karuppu' will be a blockbuster hit: Sai Abhyankar

கதாநாயகனாகும் சாய் அபயங்கர்?

ரூ. 8 கோடி சம்பளம் கேட்கும் சாய் அபயங்கர்?

கருப்பு பக்கா கமர்சியல் திரைப்படம்: ஆர். ஜே. பாலாஜி

ராக்கா படத்துக்கு இசையமைப்பது பற்றி சாய் அபயங்கர் கூறியதென்ன?

