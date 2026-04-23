நடிகர்கள் விக்ரம், தனுஷ் வாக்களிப்பு!

சென்னையில் நடிகர்கள் விக்ரம், தனுஷ் ஆகியோர் அவர்களின் வாக்குச் சாவடிகளில் வாக்களித்தனர்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற்று வருகின்றது. அரசியல் தலைவர்களும், சினிமா பிரபலங்கள் உள்பட பொதுமக்கள் அனைவரும் காலைமுதல் வரிசையில் நின்று ஆர்வத்துடன் வாக்குகளை செலுத்தி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், சென்னை பெசன்ட் நகர் தியோசாபிகல் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடிகர் விக்ரம் இன்று காலை வாக்களித்தார்.
இதேபோல், சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள புனித பிரான்சிஸ் சேவியர் நடுநிலைப் பள்ளியில் நடிகர் தனுஷ் வாக்களித்தார்.
Actors Vikram and Dhanush Cast Their Votes!
