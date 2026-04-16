கதாநாயகனான விக்கல்ஸ் விக்ரம்!

விக்கல்ஸ் விக்ரமின் புதிய படம்....

விக்கல்ஸ் விக்ரம்.

Updated On :16 ஏப்ரல் 2026, 8:10 am

யூடியூப் பிரபலம் விக்கல்ஸ் விக்ரம் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகவுள்ளார்.

யூடியூப், இன்ஸ்டாகிராமில் நகைச்சுவை விடியோக்களை வெளியிட்டு கவனம் பெற்றவர் விக்கல்ஸ் விக்ரம். கடந்த பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டு இரண்டாமிடம் பிடித்து ரசிகர்களிடம் பிரபலமானார்.

தற்போது, கேசி குரு என்பவர் இயக்கும் லைட் வெயிட் பேபி என்கிற திரைப்படம் மூலம் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகவுள்ளார். இதில், ஆர்த்தி கிருஷ்ணா நாயகியாக நடிக்கிறார்.

இதன் அறிமுக போஸ்டர் வெளியாகி கவனம் பெற்றுள்ளது. பிக்பாஸில் பங்கேற்ற ஆரவ், கவின், தர்ஷன், முகேன் ராவ், ராஜூ உள்ளிட்டோர் கதாநாயகர்களாக நடித்ததைத் தொடர்ந்து அப்பட்டியலில் விக்கல்ஸ் விக்ரமும் இணைந்துள்ளது ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Summary

YouTube celebrity Vikkals Vikram is set to make his debut as a lead actor.

