Dinamani
ககன்தீப் சிங் பேடி, அமுதா உள்பட உயர் ஐஏஎஸ் அலுவலர்கள் மாற்றம்!அம்மா உணவகங்களை புதுப்பிக்க முதல்வர் விஜய் உத்தரவு!நெதர்லாந்து, ஸ்வீடனை தொடர்ந்து நார்வே புறப்பட்டார் பிரதமர் மோடி! தயாரிப்பாளர் கே.ராஜன் மறைவு: முதல்வர் ஜோசப் விஜய் இரங்கல் சத்தீஸ்கர்: நடைப்பயிற்சியின் போது பாஜக எம்.எல்.ஏ-விடம் செல்போன் பறிப்பு வாடகைதாரர்கள் தானியங்கி முறையில் மின் கட்டணம் செலுத்த முடியுமா?திட்டமிட்டபடி ஜூன் 1 பள்ளிகள் திறப்பு! அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கேரள முதல்வர் பதவியேற்பு! தமிழக முதல்வர் விஜய் பங்கேற்காதது ஏன்?கேரள முதல்வராக பதவியேற்றார் வி.டி. சதீசன்
/
கிரிக்கெட்

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸால் எந்த ஒரு அணியையும் வீழ்த்த முடியும்: விக்ரம் ரத்தோர்

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியால் எந்த ஒரு அணியையும் வீழ்த்த முடியும் என அந்த அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளர் விக்ரம் ரத்தோர் தெரிவித்துள்ளார்.

News image

துருவ் ஜுரெல், வைபவ் சூர்யவன்ஷி - படம் | ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (எக்ஸ்)

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியால் எந்த ஒரு அணியையும் வீழ்த்த முடியும் என அந்த அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளர் விக்ரம் ரத்தோர் தெரிவித்துள்ளார்.

ஐபிஎல் தொடரில் தில்லி அருண் ஜெட்லி திடலில் நேற்று (மே 17) நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் தில்லி கேபிடல்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் விளையாடின. இந்தப் போட்டியில் தில்லி கேபிடல்ஸ் 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸை வீழ்த்தியது.

இந்த நிலையில், முழுத் திறனையும் வெளிப்படுத்தினால் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியால் எந்தவொரு அணியையும் வீழ்த்த முடியும் என அந்த அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளர் விக்ரம் ரத்தோர் தெரிவித்துள்ளது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது: ஒவ்வொரு போட்டியிலும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றே திட்டமிடுகிறோம். கடைசி இரண்டு போட்டியில் வெற்றி பெற்றுக் கொள்ளலாம் என நாங்கள் காத்திருக்கவில்லை. ஒவ்வொரு ஆட்டமும் எங்களுக்கு மிகவும் முக்கியம். ஒவ்வொரு போட்டியிலும் வெற்றி பெற முயற்சி செய்கிறோம். கடைசி இரண்டு போட்டிகளிலும் நாங்கள் வெற்றி பெற்றாக வேண்டும் என்ற நிலை உருவாகியுள்ளது.

எங்களது முழுத் திறனையும் வெளிப்படுத்தினால், எந்த ஒரு அணியையும் வீழ்த்த முடியும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் நாங்கள் விளையாடுகிறோம். எங்களது சிந்த ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி கடைசி இரண்டு போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றார்.

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி அதன் கடைசி இரண்டு லீக் போட்டிகளில் லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் (மே 19) மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் (மே 24) அணிகளை எதிர்த்து விளையாடுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Rajasthan Royals batting coach Vikram Rathour has stated that the team is capable of defeating any opponent.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் பந்துவீச்சு; பிளேயிங் லெவனில் ரியான் பராக் இல்லை!

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் பந்துவீச்சு; பிளேயிங் லெவனில் ரியான் பராக் இல்லை!

தடுமாறும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்; வெற்றியை தொடரும் முனைப்பில் குஜராத் டைட்டன்ஸ்!

தடுமாறும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்; வெற்றியை தொடரும் முனைப்பில் குஜராத் டைட்டன்ஸ்!

ரியான் பராக்கின் பேட்டிங்கில் தவறில்லை, வலுவாக மீண்டு வருவார்: விக்ரம் ரத்தோர்

ரியான் பராக்கின் பேட்டிங்கில் தவறில்லை, வலுவாக மீண்டு வருவார்: விக்ரம் ரத்தோர்

முதலிடத்துக்கான போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களுரு!

முதலிடத்துக்கான போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களுரு!

விடியோக்கள்

எந்தெந்த அணிகளுக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது?
வீடியோக்கள்

எந்தெந்த அணிகளுக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது?

தினமணி செய்திச் சேவை

1 மணி நேரம் முன்பு
என்னை முதல்வராக்க திமுக, அதிமுக தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக யாரும் அணுகவில்லை - Thirumavalavan
வீடியோக்கள்

என்னை முதல்வராக்க திமுக, அதிமுக தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக யாரும் அணுகவில்லை - Thirumavalavan

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

1 மணி நேரம் முன்பு
ரஜினி விட்டாலும் அவரை விடாத அரசியல் | Rajini Press meet | CM Vijay | TVK | Rajinikanth
வீடியோக்கள்

ரஜினி விட்டாலும் அவரை விடாத அரசியல் | Rajini Press meet | CM Vijay | TVK | Rajinikanth

தினமணி செய்திச் சேவை

1 மணி நேரம் முன்பு
Instagram மூலம் குழந்தைகளை வைத்து பிரசாரம் செய்த தவெக! - தோல்வி குறித்து M.K. Stalin | DMK | TVK
வீடியோக்கள்

Instagram மூலம் குழந்தைகளை வைத்து பிரசாரம் செய்த தவெக! - தோல்வி குறித்து M.K. Stalin | DMK | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு