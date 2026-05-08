Dinamani
புதிய அரசு அமைய ஆளுநர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்! மு.க. ஸ்டாலின்தவெகவுக்கு ஆதரவு; திமுகவுடன் உறவு தொடரும்! - பெ. சண்முகம், மு. வீரபாண்டியன் பேட்டிமேற்கு வங்க முதல்வராகிறார் சுவேந்து அதிகாரி! 2 துணை முதல்வர்கள்? காங்கிரஸ் தலைவர் வி.டி. சதீசன் எழுதிய புத்தகம் மே 9-இல் வெளியீடு!தமிழ்நாட்டில் புதிய அரசை அமைக்க எந்தக் கட்சிக்கும் ஆதரவு இல்லை: நயினார் நாகேந்திரன்தவெக ஆட்சியமைக்க மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் ஆதரவு! தவெகவுக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆதரவு!பிளஸ் 2 முடிவுகள் வெளியானது! 95.2% தேர்ச்சி!
/
கிரிக்கெட்

தடுமாறும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்; வெற்றியை தொடரும் முனைப்பில் குஜராத் டைட்டன்ஸ்!

ஐபிஎல் தொடரில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் இடையே நாளை நடைபெறவுள்ள முக்கியமான போட்டி குறித்து...

News image

சாய் சுதர்சன், ரியான் பராக் - படம் | குஜராத் டைட்டன்ஸ் (எக்ஸ்)

Updated On :33 நிமிடங்கள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஐபிஎல் தொடரில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் நாளை முக்கியமான போட்டியில் விளையாடவுள்ளன.

ஐபிஎல் தொடரில் ஜெய்பூரில் நாளை (மே 9) நடைபெறும் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் விளையாடுகின்றன.

இரண்டு அணிகளும் 10 போட்டிகளில் விளையாடி 6 வெற்றிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது இடங்களில் உள்ளன. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 4-வது இடத்திலும், குஜராத் டைட்டன்ஸ் 5-வது இடத்திலும் உள்ளன. இந்த நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையில் நாளை நடைபெறவுள்ள போட்டிக்கான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி கடந்த மூன்று போட்டிகளில் தொடர்ச்சியாக வெற்றி பெற்றுள்ளது. ஆனால், ரியான் பராக் தலைமையிலான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் கடந்த 5 போட்டிகளில் 3 போட்டிகளில் தோல்வியடைந்துள்ளது. இதனால், ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி வெற்றி நடையை தொடரும் நம்பிக்கையில் உள்ளது.

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் சிறப்பாக விளையாடி வருகின்றனர். துருவ் ஜுரெலும் நன்றாக விளையாடுகிறார். இருப்பினும், பெரிய இன்னிங்ஸ் விளையாட வேண்டிய பொறுப்பு அவருக்கு இருக்கிறது. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி பந்துவீச்சில் சிறப்பாக செயல்பட்டாலும் மிடில் ஓவர்களில் ரன்களைக் கட்டுப்படுத்த தவறுகிறது.

குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு ரன்கள் குவிக்கிறார்கள். ஷுப்மன் கில், சாய் சுதர்சன் மற்றும் ஜோஸ் பட்லர் பேட்டிங்குக்கு பலம் சேர்க்கின்றனர். குஜராத் அணியின் டாப் ஆர்டர் ரன்கள் குவிக்கத் தவறும் பட்சத்தில், அந்த அணி சிக்கலை சந்தித்துள்ளதையும் பார்க்க முடிந்தது. அந்த அணியின் மிடில் ஆர்டர் பேட்டர்கள் நன்றாக விளையாடி ரன்கள் குவிக்க வேண்டும்.

பந்துவீச்சை பொருத்தவரையில், ககிசோ ரபாடா, முகமது சிராஜ் மற்றும் பிரசித் கிருஷ்ணா அணிக்கு பலம் சேர்க்கின்றனர்.

Summary

Regarding the crucial match scheduled to take place tomorrow between the Rajasthan Royals and the Gujarat Titans in the IPL tournament...

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் பந்துவீச்சு; பஞ்சாப் கிங்ஸின் வெற்றியை தடுக்குமா?

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் பந்துவீச்சு; பஞ்சாப் கிங்ஸின் வெற்றியை தடுக்குமா?

முதலிடத்துக்கான போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களுரு!

முதலிடத்துக்கான போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களுரு!

தொடர்ச்சியாக இரண்டு தோல்விகள்; குஜராத் டைட்டன்ஸ் பயிற்சியாளர் கூறுவதென்ன?

தொடர்ச்சியாக இரண்டு தோல்விகள்; குஜராத் டைட்டன்ஸ் பயிற்சியாளர் கூறுவதென்ன?

குஜராத் டைட்டன்ஸ் பந்துவீச்சு; ஷுப்மன் கில் விளையாடவில்லை!

குஜராத் டைட்டன்ஸ் பந்துவீச்சு; ஷுப்மன் கில் விளையாடவில்லை!

விடியோக்கள்

வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK
வீடியோக்கள்

வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 நிமிடங்கள் முன்பு
விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy
வீடியோக்கள்

விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy

தினமணி செய்திச் சேவை

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்
வீடியோக்கள்

என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
”நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!”: தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK
வீடியோக்கள்

”நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!”: தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

22 மணி நேரங்கள் முன்பு