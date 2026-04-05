தொடர்ச்சியாக இரண்டு தோல்விகள்; குஜராத் டைட்டன்ஸ் பயிற்சியாளர் கூறுவதென்ன?

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸுக்கு எதிரான போட்டியில் ஏற்பட்ட தோல்வி குறித்து குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளர் மேத்யூ ஹைடன் பேசியுள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரில் அகமதாபாதில் நேற்று (ஏப்ரல் 4) நடைபெற்ற போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் மோதின. இந்தப் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 6 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸை வீழ்த்தியது.
இந்த நிலையில், பேட்டர்கள் சற்று பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும் என குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளர் மேத்யூ ஹைடன் தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது: நேற்றையப் போட்டியில் ரவி பிஷ்னோய்க்கு எதிராக வாஷிங்டன் சுந்தர் மிகப் பெரிய முடிவை எடுத்தார். பிஷ்னோய் போன்ற வீரர்களின் பந்துவீச்சில் பெரிய ஷாட் விளையாடும்போது, பிழையின்றி விளையாட வேண்டும். ஆட்டம் முதல் 12 ஓவர்கள் வரை குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது. அதன் பின், அடுத்தடுத்து இரண்டு விக்கெட்டுகள் விழுந்தது ஆட்டத்தின் போக்கை மாற்றியது.
ஷாருக்கானின் ரன் அவுட்டும் அணிக்கு மிகப் பெரிய இழப்பாக மாறியது. அந்த ரன்னை ஓடலாமா, வேண்டாமா என்பது களத்தில் இருந்த ஷாருக்கான் மற்றும் ரஷித் கானின் முடிவே. ஆனால், அது அணிக்கு பாதகமாக அமைந்துவிட்டது. சேஸிங்கின்போது, பேட்டர்கள் சூழலுக்கு ஏற்ப சற்று பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும் என்றார்.
நேற்றையப் போட்டியில் 127 ரன்களில் மூன்றாவது விக்கெட்டினை இழந்த குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி, அடுத்த 6 ரன்களில் மேலும் இரண்டு விக்கெட்டுகளை இழந்தது ஆட்டத்தின் திருப்புமுனையாக மாறியது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Gujarat Titans' batting coach, Matthew Hayden, has spoken about the defeat suffered in the match against the Rajasthan Royals.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
நூறு சாமி டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
தினமணி செய்திச் சேவை