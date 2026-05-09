ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் பந்துவீச்சு; பிளேயிங் லெவனில் ரியான் பராக் இல்லை!

ஐபிஎல் தொடரில் குஜராத் டைட்டன்ஸுக்கு எதிரான போட்டியில் டாஸ் வென்ற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரில் ஜெய்பூரில் நடைபெறும் இன்றையப் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் விளையாடுகின்றன.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டன் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளார். இதனையடுத்து, குஜராத் டைட்டன்ஸ் முதலில் பேட் செய்கிறது.
தசைப்பிடிப்பு காரணமாக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டன் ரியான் பராக் விளையாடவில்லை. அணியை யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் கேப்டனாக வழிநடத்துகிறார். பிளேயிங் லெவனில் ஷிம்ரன் ஹெட்மேயர் மற்றும் யஷ் ராஜ் புஞ்சா சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் பிளேயிங் லெவனில் மானவ் சுதருக்குப் பதிலாக பிரசித் கிருஷ்ணா விளையாடுகிறார்.
In the IPL match against the Gujarat Titans, the Rajasthan Royals won the toss and elected to bowl.
